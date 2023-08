Gripe aviar: playas cerradas por muerte de lobos marinos

La teoría de los especialistas es que el contagio se produjo por contacto con aves que habitan el mismo ecosistema. Se espera que los análisis a los lobos marinos muertos permita confirmarla.

Mientras tanto, en las playas cercanas a Viedma, como otras del litoral atlántico, desde Ushuaia a Necochea. En la provincia están clausuradas las playas desde El Cóndor hasta Bahía Creek y se pide a los vecinos que no concurran a estos lugares y sobre todo que no lo hagan con perros porque ante un lobo marino u otra especie marina pueden ir a tomar contacto y la situación no torna peligrosa.

En los últimos días se conformó un comité de trabajo interinstitucional con el objetivo de monitorear y abordar de manera efectiva esta problemática. El mismo está conformado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el área de salud ambiental y la coordinación de epidemiología del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Viedma, Senasa, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Río Negro.

Cómo denunciar posibles casos

En caso de sospecha o para reportar aves afectadas, se solicita a la población contactar al Senasa. Esto puede hacerse a través de la oficina local más cercana, mediante la aplicación Notificaciones Senasa para dispositivos Android, enviando un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar, llamando al número 11 5700 5704 o completando el formulario en línea.