En diálogo con LMNeuquén , la autoridad policial indicó que el hombre no quería retirarse y comenzó a agredir a clientes del comercio y personas que pasaban caminando por la vereda. " Golpeó a varios , y se le tomó la denuncia a dos transeúntes", acotó Borra.

No obstante, personal policial intervino casi de manera inmediata y se lo llevó detenido antes de que pudiera ocasionar mayores daños con los elementos que tomaba de la calle y los arrojaba hacia terceros. Incluso agredió a los efectivos policiales que procedieron a su demora.

El hombre permanecía esta tarde alojado en una celda de una comisaría. "Sigue demorado porque no está en sus cabales. Pero en cualquier momento habrá que darle la libertad. Desde el punto de vista de la seguridad, más que hacer cesar la situación y ponerlo a disposición de la Justicia y del personal de Salud no se puede. Policía no cuenta con herramientas para contenerlo, ni corresponde", advirtió el funcionario policial.

Por el hecho de este miércoles se le inició una causa por agresiones contra terceros y atentado y resistencia a la autoridad.

Internación compulsiva del agresor

En junio pasado, la jueza Carolina García dispuso su internación compulsiva en el área de Salud Mental luego de haber dejado inconsciente a un cliente cuando éste se encontraba sentado en una cervecería de la calle Yrigoyen.

Es un hombre reconocido con las iniciales T.T. con problemas psiquiátricos. Protagonizó infinidad de situaciones conflictivas, muchas de las cuales tuvieron como blanco a comercios de la zona céntrica. "Esto puede terminal mal para todos. Son situaciones violentas todo el tiempo", aseveraron comerciantes consultados por LMN.

El hombre permaneció internado un tiempo, pero no se lo pudo contener y al tiempo volvió a la calle. En el hospital Bouquet Roldán ocasionó destrozos y gran malestar en el personal. El agresor "es una persona potencialmente peligrosa para los transeúntes y el personal policial que va a intervenir", sostuvieron fuentes policiales.

En la zona, lleva seis años. Y desde entonces ha tenido múltiples demoras y excarcelaciones.

Se conoció que cuenta con más de 30 denuncias en su contra por denuncias de agresión.