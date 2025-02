Guardavidas de Neuquén profundizaron la medida de fuerza y la Municipalidad pide conciliación obligatoria

En plena temporada de verano, los trabajadores agrupados en el Sindicato de Guardavidas iniciaron medidas de fuerza por un reclamo salarial. En un principio, mantuvieron el servicio a pesar del reclamo. Pero, en En la asamblea de este último domingo determinaron "por unanimidad", realizar un quite de colaboración total este lunes desde las 10 de la mañana.

"Los compañeros guardavidas que ingresan en el turno de la mañana realizarán el autoacuartelamiento en todas las zonas de cobertura del servicio de guardavidas. Durante esta jornada, se trabajará sin los materiales (canoas, sunchos, ni sillas del operativo) y se permanecerá en las casillas hasta las 14", indicaron en un comunicado.

El Sindicato de Guardavidas aclaró el episodio en un balneario. El Sindicato de Guardavidas aclaró el episodio en un balneario.

Además, ampliaron que "a las 14, la totalidad de guardavidas turno mañana y tarde nos encontraremos en Avda. Olascoaga, frente al Centro de Operaciones del Operativo de Seguridad Balnearia, donde realizaremos una asamblea general para definir los próximos pasos a seguir".

"Ante cualquier hecho no deseado en materia de seguridad es exclusiva Responsabilidad del Estado Municipal de la Ciudad de Neuquén", concluye la difusión realizada por el sindicato.

La palabra de la Municipalidad del Neuquén

"Es un reclamo injustificado, la ciudad de Neuquén paga en el marco de la legislación vigente. Los guardavidas son trabajadores municipales y el encuadre salarial está regido por ordenanzas y normativa municipal", sostuvo Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, la semana pasada, en declaraciones a LU5.

Aclaró que "o se puede saltear estas normativas y pedir que se pague por leyes nacionales o de otras jurisdicciones", sobre todo cuando "el Sindicato de Guardavidas de Neuquén ha firmado acuerdos de salarios en municipios vecinos por debajo de lo que paga Neuquén capital".

Baggio, que es guardavidas de profesión, aseguró que la Municipalidad de Neuquén tiene "un activismo a favor de los guardavidas", por lo que respeta no sólo la escala salarial impuesta por ordenanza sino también la calidad del servicio que se brinda en la costa.

Hay que volver al trabajo cuando se termina un cargo electivo , dijo Baggio, quien es guardavidas desde 1996.

Así, destacó "la calidad de las condiciones de trabajo, que es de excelencia en la indumentaria, el equipamiento, el equipamiento náutico, motos de agua, cuatriciclos, jaulas de rescate, la extensión de la temporada cuando amerita por las temperaturas".

El subsecretario aclaró que "no hay discriminación con ningún trabajador de la Municipalidad", por lo que todos cobran el último día hábil del mes. Recordó, no obstante, que no se puede sumar un ítem salarial por simple nota sino a través de una ordenanza en el Concejo Deliberante.

Aunque aseguró que van a considerar una ordenanza para modificar las horas extra, aclaró que "el sindicato sabe que no va a prosperar el reclamo de ninguna manera porque acá se rigen por la ciudad de Neuquén".