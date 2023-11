Guerra de Malvinas: quienes estuvieron en el continente no recibirán un reconocimiento económico

El proyecto que se trata en la Legislatura provincial había sido cuestionado hace más de un mes por la Asociación Soldados de Malvinas de Neuquén. En esa oportunidad recordaron, a través de un comunicado, que la definición de veteranos de guerra fue ratificada en diversos fallos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Señalaron que de sancionarse "podría abrir la puerta a que habitantes de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Río Gallegos reclamen también la veteranía de guerra ya que ellos también debieron apagar o reducir todas las luces de sus casas o automóviles para evitar que sus ciudades fuesen visibles a la noche, viviendo así la angustia de que sus casas fuesen bombardeadas".

En otro párrafo del texto, subrayaron que “no es lo mismo sentir el repique de las balas al lado que imaginarlo”. “Los verdaderos héroes son los caídos en Malvinas, no quienes regresamos de la guerra”, destacaron.

"Quienes no estuvieron en las islas no son veteranos"

El presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Neuquén, Elio Canali, sostuvo durante el encuentro con los diputados de la comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento que “así como nosotros no somos héroes porque no morimos en el combate, quienes no asistieron a las islas no son veteranos”. Además destacó que no se oponen al reconocimiento sino a la “categoría de veterano de guerra" en la medida en que sería “contraproducente”.

“No nos oponemos a un reconocimiento pero no creemos que tenga que tener la categoría ni de veterano ni de guerra porque, no combatieron en suelo bélico y no lo contempla la ley nacional”, subrayó Francisco Sánchez, integrante del Centro de Veteranos. Por su parte, Héctor Bastias se refirió a la importancia de diferenciar bajo la denominación a las personas afectadas al conflicto bélico. Precisó que hubo muchos civiles no militares que efectivamente son considerados veteranos en tanto fueron incorporados a los buques y derivados a las islas.