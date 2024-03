Habrá un transporte de emergencia entre Neuquén y Senillosa

Luego de horas de incertidumbre, tras el anuncio realizado por KoKo de que no mantendrían el recorrido interurbano entre Senillosa y la ciudad de Neuquén , los vecinos de la localidad encontraron un poco de tranquilidad al enterarse de que una nueva empresa realizará este tramo. El anuncio fue realizado por el intendente Lucas Páez .

Por su parte, el intendente confirmó a LMNeuquén que el servicio provisorio funcionará hasta que se solucione definitivamente el conflicto y se seleccione por licitación una empresa que realice el trayecto. Al mismo tiempo, se realizaron todas las gestiones pertinentes para que los vecinos de Senillosa no queden varados y puedan seguir cumpliendo sus responsabilidades, ya sea de estudio o trabajo.

KOKO SENILLOSA (1).jpg Claudio Espinoza

Páez explicó que Koko ya había notificado tiempo atrás a la Municipalidad que sin los aportes nacionales, que fueron suspendidos cuando asumió el presidente Javier Milei, no podía seguir brindando el servicio, lo que finalmente ocurrió este jueves. "Entiendo que es una cuestión económica, pero ya no hay un pedido de mayores aportes, sino que la empresa tiene la definición de no hacer más ese recorrido", observó días atrás.

Una comunidad varada

Son cerca de 2000 pasajeros que utilizan diariamente el servicio que brinda la empresa Koko entre Senillosa y Neuquén. Se trata de trabajadores, estudiantes y otros vecinos que por ejemplo deben viajar para ir al médico y que con la suspensión se quedan sin opción de traslado.

Hasta la actualidad ese servicio circulaba con una frecuencia de entre 15 a 20 minutos en horarios pico, aunque el intendente dijo que en el último tiempo había bajado la cantidad de usuarios y no sabe aun si la nueva empresa deberá seguir esa frecuencia.

SFP Colectivo KoKO Senillosa (16).JPG Sebastián Fariña Petersen

"La incertidumbre es diaria, hay una consulta constante de parte de los vecinos, tratamos de ir contestando, pero hay que ser prudentes, estamos trabajando para resolverlo, pero no hay definiciones. Entre hoy a la noche y mañana las vamos a tener", aseguró.

Si bien el jefe comunal no quiso adelantar nombres de las posibles empresas con las que están en tratativas, la que resuena en la ciudad es Pehuenche. Koko funcionaba con una tarjeta especial, por lo que cualquier empresa que tome el servicio funcionará con otra. Inquietud que se hizo realidad, debido a que las dos empresas que cubrirán provisoriamente este recorrido utilizan la tarjeta Sube.