Hackearon la cuenta de una conocida fábrica de Neuquén: ya hay dos víctimas de estafa

zanon estafa.png

"Nos hackearon nuestra cuenta y se están haciendo pasar por nosotros pidiendo transferencia y haciendo promoción ¡Cuidado!", indicaron a través de Facebook.

En diálogo con LMNeuquén, Zulma Morales, de la sindicatura de la fábrica, contó que todavía no pueden recuperar el WhatsApp que hackearon, aunque sí están haciendo todas las gestiones para cambiar las líneas de teléfono y que la gente se pueda comunicar con el sector ventas de la cerámica.

Precisó que el número telefónico que fue hackeado es 299 429 90 43. "Esa es la línea que no hay que usar. Nosotros ya pedimos que la den de baja, pero la empresa Claro nos dice que por tres meses puede seguir funcionando, es un problema de WhatsApp".

La estafa

La maniobra delictiva se concretó el lunes por la mañana cuando llamaron a esa línea telefónica, haciéndose pasar por operadores del EPEN. "Un compañero recibió la llamada, me la pasa a mí y me avisan de un corte de luz. Llamaban para que no nos afectara. Me pidieron otro número telefónico de contacto, yo le paso el mío y ahí me hackean mi teléfono personal. Me doy cuenta cuando me avisa mi hijo que estaban llamando a todos mis contactos, les pedían dinero -entre 100 y 50 mil pesos- y mandaban un número de cuenta de Mercado Pago", relató la trabajadora de Fasinpat.

Lamentablemente, comentó que en el transcurso de esta semana "hay dos familias afectadas". Detalló que una de ellas hizo un depósito de 72.500 pesos a una cuenta de Mercado Pago. La familia es de Añelo y ya realizó la denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal. Los otros damnificados residen en Catriel. "Les recomendamos que hicieran la denuncia", acotó Morales.

En tanto, hubo personas que estuvieron cerca de caer en la misma trampa. Se salvaron porque luego se acercaron hasta el local de ventas que tiene la fábrica en la Ruta Provincial 7, kilómetro 7.

"Los que están usando el WhatsApp piden depósitos por Mercado Pago y nosotros no trabajamos con Mercado Pago. También publican formatos de cerámicos que no tenemos, de 40x40, 60x60, 30x30 y 25x25. Están usando imágenes de otras fábricas, otros modelos de placas que no trabajamos. Ofertan los productos y la gente está comprando", advirtió.

Los formatos de la fábrica son 33x33 y modelos de la línea Danubio, Milano, Scabo, Optical y Travertinos, entre otros.

Cerámica Zanon.

Cómo comunicarse seguro con Fasinpat

Hasta el viernes seguían con su Whatsapp inhabilitado para comunicarse con la gente, por lo que solicitaron que las consultas se realicen solo por Facebook o Instagram. También, las personas se pueden acercar hasta el local de ventas ubicado en Parque Industrial, sobre la Ruta Provincial N°7, a la altura del kilómetro 7.

Este sábado la fábrica atiende hasta las 14 y también tendrá presencia con un local en la feria del Parque Central hasta la misma hora.

"Nosotros no pedimos transferencias de nada, ni hacemos envíos. Tampoco utilizamos Mercado Pago. Si se comunican con ustedes no somos nosotros", advirtieron en otro mensaje.