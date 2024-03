Hartos: comerciantes reclaman que se vayan los trapitos de Neuquén

En diálogo con LMNeuquén , la referente de la Cámara de Comercio de Neuquén, Sol Sobarzo , advirtió que los "trapitos" son un gran problema no solo para los comerciantes, sino también para vecinos y transeúntes ocasionales. "Cada vez están más drogados y se ponen más agresivos. Algunos vienen con actitud patotera, y si le decís que no, capaz que te rompen un vidrio o te rayan el auto. Con esa actitud se te plantan. No son todos, pero sí la mayoría", sostuvo.

Los comerciantes reunidos solicitaron a la Policía mayor presencia y controles durante toda la franja horaria comercial. "Nos sentimos muy expuestos e inseguros", afirmó Sobarzo.

También manifestaron su indignación en cuanto a que la Policía solo pueda "invitarlos" a que se retiren de las esquinas semaforizadas donde suelen apostarse para lavar los parabrisas. No los puede sacar por la fuerza. A Sobarzo le pareció sumamente injusto este proceder, ya que si ella o cualquier otro comerciante protagonizara desmanes en la vía pública con seguridad se la llevarían detenida.

Consideró que la presencia de "trapitos" en la ciudad se está yendo de las manos. Hay situaciones todos los días. Incluso entre ellos mismos a veces hay peleas que terminan muy mal. "En una opotunidad, le cortaron la mano a otro que salió corriendo todo ensangrentado en Rodhe y Novella", recordó.

Advirtió acerca de la necesidad de realizar una reunión con autoridades municipales y otros referentes del Estado para que la problemática se termine. Mientras tanto, la Policía les dice a los comerciantes que los controles pasan por la Municipalidad y el personal de Tránsito.

Los trapitos están presentes en cada evento de importancia que se realiza en el lugar.

"Nosotros pedimos que no haya más trapitos. Hubo un tiempo en que (Horacio) Quiroga los había sacado. En esta gestión se volvieron a meter y cada vez son más y más agresivos. Estamos más expuestos todos. Y no es como se ve y se plantea. Esto no viene de la mano de la falta de trabajo. No quieren pan, quieren plata ¿Hay hambre o no hay hambre; hay trabajo o no hay trabajo? Los invitás a que barran una vereda y no", aclaró Sobarzo.

trapitos en el oeste

También señalaron que existe un aumento de la indigencia en las calles. "A veces son los mismos que luego obstruyen el poder trabajar tranquilos", concluyeron.

Siguen en alerta y dispuestos al diálogo para encontrarle una solución al problema.