"Hasta las últimas consecuencias": diputados definen cómo se concretará la destitución de Gloria Ruiz

Reunion diputados desvio de fondos pablo ruiz

Novoa aseguró que "no" van a tolerar este tipo de actitudes ni estas situaciones de frente a la sociedad y dijo que van a ser "implacables". Contó que durante toda la mañana de este lunes tuvo comunicaciones con los presidentes de los distintos bloques de la Legislatura y con los equipos técnicos, ya que están haciendo consultas a profesionales especialistas en derecho constitucional. "Queremos que sea de forma prolija, que sea ordenado y que se cumplan con todo lo que prevé la Constitución", describió el legislador, quien insistió en que van a ser determinantes ante las denuncias donde se presumen actos de corrupción.

Novoa, enemistado con Ruiz "hace tiempo"

El presidente del bloque de desarrollo Ciudadano -Comunidad recordó que hacía tiempo estaba enemistado con Gloria Ruiz, ya que consideraba que llevaba adelante "conductas inapropiadas" con respecto a los recursos públicos. "Eso me llevó a un distanciamiento con la vicegobernadora que ha sido público y justamente por haberme opuesto a ciertas conductas que yo no compartía y por supuesto que reprochaba", manifestó.

Además, aseguró que no se puede tratar de manera "liviana" el mal manejo de los fondos públicos y dijo que es de una "gravedad enorme". Confirmó además que avanzarán rápido para definir la salida del cargo de Gloria Ruiz y aclaró que "no" lo van a dilatar en el tiempo.

"Nosotros en principio se tienen que activar los mecanismos propios de la Legislatura y vamos a ver cuál es el camino correcto, pero en principio son los presidentes que tenemos que acordar y vamos a llevar esta situación a las últimas consecuencias", manifestó.

El dirigente insistió en que no tiene nada que hablar con la vicegobernadora y contó además que la comunicación también estaba cortada hace tiempo con el gobernador Rolando Figueroa. "Que yo sepa, hacía un tiempo ya que no hablaban Ruiz y Figueroa, pero no me corresponde a mí opinar al respecto. Lo que sí, que en mi caso como presidente de bloque la situación venía trayendo un desgaste hasta el punto de no hablarnos desde hace tiempo, justamente porque yo me oponía, juntamente con los diputados de Comunidad y los diputados del interbloque Neuquinizate a ciertas conductas", detalló.