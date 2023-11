Hasta qué hora lloverá en Neuquén: las zonas más afectadas

Pese a la contingencia climática, destacó que el agua pudo escurrir en casi toda la ciudad gracias a las obras pluviales que se hicieron en la zona de Avenida Argentina, el Bajo y otros barrios como Melipal. "Los drenajes funcionaron bien", aseveró.

Los sectores más complicados

No obstante, reconoció que en torno al Arroyo Durán, el canal natural pluvial, el más importante de la ciudad, hay inconvenientes. Concretamente, está pasando en el barrio Altos del Limay. "Ocurre que el río Limay está muy alto, y cuando es así, el arroyo, como un brazo del Limay, drena muy lento y hay problemas de escurrimiento y desbordes. El problema se va a resolver paulatinamente, a medida que baje el río", explicó.

Anticipándose a la contingencia, Baggio contó que por la mañana se abrieron las compuertas de la laguna de atenuación del arroyo que está en el sector de las 127 hectáreas. "Se construyó para que el Durán descargue agua ahí, baje su nivel y pueda recibir el agua de lluvia. Eso esta funcionando muy bien. Pero la descarga al río Limay es lenta", comentó.

SFP Lluvia agua inundacion (20).JPG Sebastián Fariña Petersen

Vecinos y vecinas que se volcaron a las redes para denunciar que están "pasados por agua" advirtieron también problemas serios en el sector Los Polvorines.

Ocurre que en ese lugar la subsecretaría provincial de Recursos Hídricos lleva a cabo una obra de sistematización del Arroyo Durán que procura rectificarlo, mediante paredes de contención y algunos diques. Por eso mismo hubo desbordes en esa zona.

Para ser más exactos, el referente de Recursos Hídricos de la Provincia, Horacio Carvalho, dijo a este medio que se trata de una obra que se hizo a través de la Unidad de Financiamiento Externo de Neuquén, sobre la base de un proyecto de la subsecretaria que dirige. Se extiende desde la calle Gatica hasta Saavedra, con paredes de hormigón que disminuyen el ancho del arroyo. "La cantidad de agua que pueda pasar es la mitad, pero no hay forma de hacerlo de otra manera. Lo mismo pasa con el puente que se está ejecutando sobre calle Leguizamón", comentó.

Por eso el nivel del arroyo está muy alto, y la cantidad de agua de lluvia que cayó este miércoles agrava el cuadro. "Por suerte esta parando, hay que esperar que baje el nivel del agua", indicó Carvalho.

Tampoco ayuda el nivel de las calles en el sector Los Polvorines, más bajo que el arroyo. Esto hace que el agua pueda desbordar o que aflore por las napas. Encima, indicó en funcionario provincial, "el río Limay está muy alto y va a subir, son todas cosas que influyen".

Después hay muchas calles de tierra que se anegan de punta a punta, en tanto no existen allí los pluviales. Estos casos no son considerados de emergencia. No obstante ello, desde el municipio se asiste con camiones que bombean el agua. "Eso mismo estamos haciendo en la 12 de Septiembre y en el Aeroclub", detalló Baggio, por dar un ejemplo.

Los vecinos y vecinas que necesiten ayuda del Estado pueden llamar al 103 o 147.

SFP Lluvia agua inundacion arroyo duran(7).JPG Sebastián Fariña Petersen

Calle Futaleufú anegada por lluvias

De la lluvia persistente en Neuquén a la nieve del interior

Por su parte, el referente de Defensa Civil en la provincia, Martín Giusti, dijo a LMN que hacia el interior de la provincia no hay mayores inconvenientes. Tanto es así, según remarcó, que la ruta 237 está habilitada, a pesar de la cantidad de nieve que cayó entre Piedra del Águila y Collon Cura. Incluso se puede transitar con precaución y portación de cadenas obligatorias en la Cuesta del Rahue, otra zona de riesgo de la ruta 46 cuando nieva.

En cuanto a las fallas de energía eléctrica que presentaban dos localidades, como Rincón de los Sauces y Piedra del Águila, dijo que ya fueron subsanadas.