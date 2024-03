Hay casi 1.100 escrachados por no pagar la cuota alimentaria

Río Negro actualizó el listado de padres que no pagan la cuota alimentaria o impiden el vínculo de sus hijos con otros familiares.

El registro también incluye a personas denunciadas como "Obstructores de Vínculos", en el marco de la Ley provincial 3.475. Son aquellas que están en litigio judicial por impedir el contacto con menores de edad a progenitores u otros familiares.

El nuevo listado indica que en Río Negro hay 28 padres más, -denunciados en los juzgados de Familia de todo Río Negro. La ley contempla la denuncia no solo contra quienes no aportan a la manutención de sus hijos, sino también a aquellos que lo hacen parcialmente. En todos los casos, debe existir un conflicto judicial para que los nombres sean incluidos en el documento público, considerado por muchos como un escrache del propio gobierno.

cuota alimentaria Casi todos los deudores escrachados por el Gobierno son hombres. En Cipolletti 75 padres y tres madres.

Actualmente, el listado general incluye a 1.091 casos en la última publicación incluida en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro, en el que se mencionaba una baja. Del total, hay 78 personas denunciadas que viven en Cipolletti. De ellos, 75 son hombres y tres mujeres.

Otras sanciones por no pagar cuota alimentaria

La nómina publicada contempla a quienes deben tres alimentarias consecutivas o cinco alternadas. No hay detalles sobre la cantidad de cuotas no pagadas, los montos adeudados o si se trata de personas que no aportan a sus hijos o lo hacen en forma parcial.

Además de ser incluidos en el registro público, los denunciados por cuota alimentaria u obstrucción del vínculo no pueden ser contratados por el Estado, ni ser proveedores del Estado o acceder a cargos públicos. Además, en varios municipios rionegrinos se han sancionado ordenanzas que limitan las posibilidades a los deudores.

La información del Registro surge de los juzgados de Familia de toda la provincia en forma periódica y posteriormente suele ser girada al mencionado Registro Civil, que a su vez posteriormente la suministra a la Dirección del Boletín Oficial.

La provincia cuenta también con un Registro de Obstructores de Vínculos (OV), que comprende a toda persona, padre, madre, tutor o guardador, que impide el vínculo de los hijos o hijas con el progenitor no conviviente o familia extendida, entendiéndose por ese concepto a los abuelos, tíos, primos y nuevos hermanos.

Por esta categoría, dentro del millar hay siete personas. Entre ellas, tres mujeres cipoleñas.