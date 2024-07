¿Hay corte en los puentes carreteros este viernes? La decisión de las organizaciones sociales

El FOL adelantó que hubo acuerdos por empleo en la obra pública, pero todavía no hay respuestas sobre la asistencia a comedores y pago de planes sociales.

Desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) aseguraron que este viernes saldrán a las calles ya que aún no hubo avances en las negociaciones con el gobierno provincial por la asistencia en comedores y por los programas sociales adeudados.

Si bien todavía no confirmaron dónde serán los cortes, manifestaron que la decisión de salir a reclamar es inminente. "Hemos decidido salir a reclamar al ministro (Lucas Castelli) que nos atienda, que dé la cara y poder resolver esta situación. El programa de empleo que sacaron es una jugada sucia, porque juegan con la necesidad de la gente. Desde que sacaron el programa no han dado ningún puesto de trabajo", señaló a LMNeuquén Ana Montoya, referente del FOL.

Diego Mauro, referente del FOL, contó que en una reunión realizada este miércoles con el Gobierno se firmaron dos obras que empezarían en 15 días para unos 200 trabajadores. Pero las obras son menores y es necesario renovarlas, por lo que hay un compromiso de firmar otras tres más la semana próxima. Para las organizaciones sociales, este reclamo es vital en tanto representa la posibilidad cierta de generar trabajo.

Sin embargo, se añade el problema de la falta de alimentos y de los 190 programas sociales "adeudados". Mauro sostuvo que no hay avances hace más de tres meses y agregó: "La situación de los compañeros del interior de la provincia es crítica. Todas las veces que nos sentamos a dialogar, nos dicen este mes, pero pasa y no llegan las partidas de comida. Le tiran la responsabilidad a los intendentes y se pasan el problema. Pero hace siete meses que la gente no tiene para comer. Ni hablar de obras".

Organizaciones Sociales (3).jpg Claudio Espinoza

Se esperaba para el mediodía de este jueves una respuesta y un cierto compromiso de revisar el abastecimiento de comida en los comedores y los planes sociales adeudados pero, según confirmaron desde el FOL todavía eso no sucedió, por lo que saldrán igual este viernes y una de las posibilidades es el corte en los puentes carreteros.

El último corte de ruta realizado por las organizaciones sociales fue hace aproximadamente 15 días atrás con motivo de un nuevo aniversario de la Masacre de Avellaneda. No fue el FOL, sino el Frente Popular Darío Santillán, y la jornada provocó mucho más que caos vehicular. Uno de los automovilistas afectados con la medida de fuerza, casi atropella a los manifestantes. La bronca de los conductores fue tal que algunos transitaron por un costado.

La movilización se había concentrado a la altura de la rotonda que empalma con la Ruta 151; y provocó un corte total. Los vehículos no podían avanzar en dirección a Neuquén y la mayoría fueron derivados por el tercer puente. En tanto, el puente viejo, sentido Neuquén-Cipolletti, no se registró ningún inconveniente de circulación.