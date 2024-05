¡Hay pique!: pescadores no paran de sacar truchas gigantes del Limay Medio

Limay pesca.jpg

“Los días fríos son indicadores de que las truchas grandes pican”, explicó luego, aportando un dato que aquellos que desconocen de pesca seguramente no sabían. Un factor que incide y mucho: el clima.

“Recién estamos saliendo al Río nuevamente con muchas expectativas. Cinco kilos tiene una de las que sacamos, las heladas en la mañana son fundamentales porque la trucha se acerca a la orilla. Con Walter, mi compañero, conocemos los tiros de cada uno, buscábamos este trofeo para el Limay y estamos felices”, señaló a este medio Diego, un apasionado que cumplió su sueño.

Por su parte, el pescador roquense Damián Pereyra logró sacar una Trucha Marrón Residente del Limay Medio, según confió al sitio Todo Roca.

Roquense trucha.jpg

El pescador viajó con sus amigos y se mostraron sorprendidos por el tamaño del pez. Automáticamente, los muchachos prendieron el fuego y se comieron un impresionante costillar de vaca para festejar

La banda de pescadores roquenses pasaron una increíble estadía es las costas neuquinas, prácticando el apasionante deporte, con los permisos correspondientes.

La historia de Pablo, el rey de las truchas

El cipoleño contó en aquella nota que pesca desde los 11 años en el Alto Valle pero como modo de vida se vinculó a la actividad hace un poco menos, cuando una desgracia familiar le hizo ver las cosas de otra manera y lo llevó a replantearse todo.

“Falleció mi hija Ambar, de 4 años, renuncié a mi laburo y me dediqué a hacer lo que me gusta. Así me abrí un taller de chapa y pintura, que aún conservo y luego este emprendimiento en la Isla. Yo estaba como jefe en la Quilmes, en el Parque Industrial de Neuquén, fue jodido pero salí adelante con la ayuda de mi mujer incondicional, Stefani, que me bancó siempre y apoyándome también en Malena -18- y Thiago -16- mis otros dos amores”, confesó uno de los pescadores estrellas del Alto Valle.

“De noviembre hasta fines de mayo me encuentran acá. En invierno tengo otro laburo, un taller de chapa y pintura en Cipolletti, en calle Brasil, ‘Chapa y Pintura El Valle se llama. Los dos trabajos me apasionan”, amplió este especialista en las aguas de ríos de la región.

image.png

Allí se armó una suerte de “campamento argentino de pescadores”. “Los clientes vienen de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa, uruguayos, chilenos y se vuelven encantados. Suelen estar 2 ó 3 días. Yo los voy a buscar hasta Picún. Estoy en la desembocadura del Limay, donde nace el Ramos Mexía -El Chocón-“, explicó el amante de las “trucha marrones”.

“La que pesca es la cabeza. Para la gente es una terapia pero eso sí, si estas concentrado vas a pescar y si pensás en otra cosa es raro que te vaya bien”, redondeó al ampliar el concepto.