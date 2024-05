La conmovedora historia del pescador que armó un refugio en la soñada Isla del Limay

“Falleció mi hija Ambar, de 4 años, renuncié a mi laburo y me dediqué a hacer lo que me gusta. Así me abrí un taller de chapa y pintura, que aún conservo y luego este emprendimiento en la Isla. Yo estaba como jefe en la Quilmes, en el Parque Industrial de Neuquén, fue jodido pero salí adelante con la ayuda de mi mujer incondicional, Estefani, que me bancó siempre y apoyándome también en Malena -18- y Thiago -16- mis otros dos amores”, confiesa su dura historia uno de los pescadores estrellas del Alto Valle. De hecho, es guía oficial de Río Negro.