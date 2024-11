Historias y misterio alrededor del cementerio más antiguo de Neuquén

El cementerio “Pichi Ñire” -tal como se lo denominaba- era un enorme predio delimitado por una tapia baja de piedras (pilca) que hasta hace no mucho tiempo atrás utilizaban los pobladores de la zona. En ese espacio todavía se pueden ver algunas tumbas con sus cruces, lápidas y hasta rejas, aunque quedan muy pocas. Hoy está abandonado y tapizado de coirones amarillos y plantas silvestres que parecen devorar todos los días el lugar sagrado que alguna vez fue.

Cementerio 2.jpg Son pocas las tumbas que quedan en pie en el viejo cementerio de Varvarco (Foto: Heraldo Retamal).

Ese camposanto se dejó de utilizar debido a las dificultades que tenían los pobladores para llegar hasta él. Había que cruzar el río Varvarco que en primavera y verano traía -como siempre- una correntada poderosa y era un verdadero peligro adentrarse en sus aguas.

Por eso, en varias oportunidades se buscó como un lugar alternativo la zona de Los Bolillos, el “Cementerio de la Peste”, llamado así porque muchos de los muertos allí enterrados habían sido víctimas de epidemias letales.

Cementerio de la peste (Martín Muñoz).jpg En Los Bolillos está el "cementerio de la peste", lugar que utilizaban para los entierros cuando era difícil cruzar el río Varvarco (Foto: Martín Muñoz)

Una carta muy antigua que habla del cementerio de Varvarco

El registro más antiguo que habla del “Pichi Ñire” es una carta que un cura salesiano le escribe a sus superiores de Italia y habla del lugar a fines del siglo XX

El documento fue publicado por el historiador Isidro Belver en su biblioteca digital “Neuteca200” y es un testimonio muy preciso de las características del cementerio y los riesgos que había para llegar hasta allí.

Mateo Gavotto, el sacerdote en cuestión, había visitado Varvarco y cuando deja el pueblo relata que la misma gente lo acompaña para cruzar el bravo curso de agua.

“Todos se lanzan al río, unos a guiar el caballo y otros a sostenerlo para que no tropiece, unos adelante para asegurarse de la profundidad del lecho del río y otros a mi lado para sostenerme en caso de necesidad, hasta que sano y salvo me llevaron a la otra orilla, donde algunos me dejaron para volver a sus casas”, relata el cura.

En la misma carta también se refiere a la sorpresa que le causó encontrarse el cementerio que 15 años atrás -según cuenta en la carta- había sido bendecido por el sacerdote chileno Francisco Arrejola.

“Está rodeado de una compacta empalizada enterrada en el suelo que lo protege de los deslizamientos durante las lluvias torrenciales.

¡Qué impresión dejó a mi corazón esta soledad, el silencio, la sagrada cruz bendecida, la memoria de aquellos infelices, muertos sin oraciones y sin sacramentos! También ellos deseaban tener al Misionero y recibir los Santos Sacramentos, me asegura la pequeña comitiva que aún me sigue. Pensamiento consolador que da esperanzas de eterna salud.

Me arrodillé y recité con la más viva fe una fervorosa oración por las almas de aquellos difuntos que allí esperaban el último día, cuando el Ángel del Señor les gritará al pasar: “¡Levántense los muertos de sus tumbas y vengan al gran juicio!”, son las palabras del sacerdote en la carta enviada a Italia.

Cementerio 1.jpg En el cementerio de Vararco hay tumbas muy antiguas (Foto: Heraldo Retamal)

El turismo, una gran posibilidad para conocer el antiguo cementerio

El cementerio mantiene el encanto solemne de siempre y, a decir por los pobladores que cada tanto lo visitan, el lugar irradia una energía especial por toda su carga histórica. Por eso, las autoridades municipales buscan revalorizar el espacio para se convierta en un sitio turístico y, a la vez, un paseo religioso.

Toda la zona que rodea al Pichi Ñire fue declarada área natural protegida para mantenerla en resguardo, mientras se diseña una obra que pronto se pondrá en marcha. Se trata de un proyecto para construir senderos por los que los visitantes puedan caminar sin dañar el enorme patrimonio cultural e histórico que allí se encuentra, según indicó el presidente de la Comisión de Fomento de Varvarco, Ulises Herrera. También hay otro proyecto en mente para recrear los míticos relatos que rodean la historia de los hermanos Pincheira, aquellos bandoleros que asolaron pueblos de Chile y que buscaron refugio en estas tierras a principios del siglo XIX en la zona de Los Bolillos. Allí instalaron sus campamentos, guardaron los botines robados y mantuvieron cautivas a las mujeres que secuestraron en cada suerte de malón criollo que protagonizaron en aquellas épocas de violencia y muerte.

Son iniciativas que se pondrán en marcha pronto y que le darán un nuevo impulso al norte neuquino, siempre cargado de apasionantes leyendas, cultura e historia.