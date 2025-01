Horror en Allen: quién sería el joven cuyo cuerpo apareció en el Canal Grande

El caso del pescador

En este verano, ya hubo varios dramas en torno al Río. Por un lado, un joven pescador también de 24 años murió ahogado al caer a las aguas en la zona de la compuerta 8 el pasado lunes.

En el lugar trabajaron personal de Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios y de la Policía provincial.

El joven de 24 años, oriundo de Fernández Oro e identificado como Rodrigo Díaz, había caído el lunes, cuando se encontraba con familiares y allegados disfrutando del día. "Estaba pescando en la compuerta número 8, que está abierta, y la corriente lo chupó y en menos de 15 minutos lo perdieron de vista", aseguraron sobre el trágico episodio.

Rodrigo tenía ojotas en sus pies cuando intentó recuperar un anzuelo tras un enganche de su línea de pesca y fue arrastrado por la correntada.

image.png

Previo a su hallazgo, un primo de Rodrigo había realizado un ruego desesperado en las redes sociales para que no cese la búsqueda. "No sé cómo empezar esto porque para mi familia y sus amigos ya no son buenos días. El es mi primito Rodrigo, el lunes fue arrastrado por la corriente en el Dique Ballester y lamentablemente hoy no está con nosotros”, comenzó su dramático mensaje Alejandro Cortez.

“No soy de hacer esto, pero estamos tan pero tan angustiados que quiero pedirles de corazón un acto de buena fe, sea cual sea sus creencias”, agregó el muchacho en medio del dolor. Hoy ya es el tercer día que no aparece, por eso les pido que nos ayuden en oración, en las buenas vibras, en los buenos deseos para que su cuerpo aparezca para despedirlo y que él tanto como nosotros tenga paz. Desde ya muchas gracias”, lanzó su emocionante mensaje a la sociedad.

Sin novedades de la nena

El episodio trágico hecho de la caída de Rodrigo ocurrió tras una semana de intenso calor y con otros hechos fatales que enlutaron la zona. Entre ellos, la búsqueda que sigue activa de Jésica, una nena de apenas 10 años que fue arrastrada por la corriente del río Limay el martes 7 de enero, a la altura de Balsa Las Perlas.

Lamentablemente y pese a los esfuerzos de policías, bomberos y personal de defensa civil, hasta el momento la búsqueda de Jésica no ha arrojado resultaos positivos. Su mamá, que en las últimas horas brindó una entrevista a un canal de televisión, mantiene las esperanza de encontrar a la pequeña con vida pese al paso de los días.