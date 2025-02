"Hoy me ve Juanes, porque me ve Juanes": la pasión de una fan colombiana en la Fiesta de la Confluencia 2025

Desde que se anunció la presencia del artista en el festival, Astrid sintió que era una oportunidad única para revivir la conexión con su tierra natal a través de su ídolo musical. En diálogo con LMNeuquén y LMPLAY, dejó en claro que no pasará desapercibida en el show. “Obvio, hoy me ve Juanes porque me ve Juanes. Me tiro allá arriba, tiro mi bandera, subo yo y si no subo, si ve esta entrevista, gracias por venir”, expresó con entusiasmo.