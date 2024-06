Imperdible: el último arreo del norte neuquino visto desde el aire

El norte neuquino es magia, es autenticidad y sobre todo es tradición y costumbres. Estas cualidades ancestrales acompañan a los arreos, a la hoy marketinera Trashumancia, desde siempre. Una pasión que contra todo pronóstico se resiste a desaparecer. Tanto es así que la Ruta 43 no se puede concebir sin animales y arrieros a sus costados o cuando no queda otra sobre la cinta asfáltica.

Juan Gabriel Sepúlveda, titular del emprendimiento audiovisual Septron, logró captar con un drone el último arreo bajando de las alturas del norte neuquino. “Sinceramente no tengo idea de quién era el dueño del piño de ese día. Estimo que tiene que haber sido de alguna invernada cercana, porque no llevaban apoyo logístico. Esas imágenes las hice cerca de la primavera entre Chos Malal y Huinganco”, contó el joven en contacto con LMNeuquén. Respecto a la grabación del video contó: “Siempre me gustó la fotografía y siempre que puedo salgo con el equipo para grabar o hacer fotos. Más que nada para intentar mostrar la cultura y los paisajes del norte neuquino que muchas veces no se difunden tanto como otros sectores de la provincia”.

Todo ligado siempre a los arreos

La historia de Juan Gabriel, como la de todos los habitantes del norte neuquino de una y otra manera siempre está ligada al campo y a los arreos. “Mis padres José Lisandro Sepúlveda y Alicia Troncoso siempre tuvieron animales. Nada muy grande, solo para consumo familiar. Así que tengo la suerte de conocer de cerca la vida del productor y la cultura de la zona”, relató. En este sentido se mostró también orgulloso de andar los mismos lugares de veranada e invernada que anduvieron y trabajaron sus abuelos Lisandro Sepúlveda y Orfelina Cerda.

Para poner en valor esa historia y la historia de tantos crianceros del norte neuquino, Juan desde hace unos 10 años comenzó con su emprendimiento “Septron” y desde entonces son muy conocidas sus postales y videos de los arreos y de todo el trabajo que implica la Trashumancia. Para quienes deseen saber más de su tarea audiovisual lo pueden encontrar en Instagram como juangabrielseptron.