Importante marcha en Neuquén en el marco del paro general de la CGT

MIS-Marcha paro (17).JPG Maria Isabel sanchez

Una marcha que unificó reclamos

“Esta marcha es fundamental porque nos estamos juntando todos los trabajadores y hay más de 34 organizaciones que estamos bajo la bandera de la CGT, en defensa del derecho del trabajador y principalmente el no piso a las paritarias. Queremos paritarias libres”, explicó a LMNeuquén Marina Díaz, delegada regional de CGT y secretaria general de la delegación neuquina de ATSA.

Díaz remarcó que si bien existen temores por posibles descuentos en los sueldos de quienes adhieren al paro, “la gente está convencida de que esto es necesario”. Una percepción que se palpaba en el ánimo de los manifestantes: la participación no solo era amplia, sino también firme en su convicción.

Por su parte, Santiago Baudino, secretario gremial de la seccional neuquina de la CGT, reafirmó la necesidad de un paro contundente. “Últimamente, no estamos teniendo paritarias libres, nos imponen un porcentaje que no va con la inflación, y eso hace que los trabajadores no estén ganando lo que merecen”, denunció. Y agregó: “Esperamos que sea un paro total. Está complicado, pero creo que va a ser muy importante”.

Marcha CGT

El reclamo por paritarias libres fue uno de los puntos más reiterados durante la jornada. Pero no fue el único. El deterioro del poder adquisitivo, el aumento de la pobreza, los despidos, el desfinanciamiento de áreas clave como la salud y la educación y la crisis que atraviesan los jubilados también fueron ejes centrales.

"Un antes y un después"

Claudio López, secretario adjunto de CGT Neuquén, sostuvo que las expectativas en torno al paro eran “altas” y destacó que la bronca de la gente con las políticas del Gobierno sería reflejada en la jornada de protesta.

“Estamos muy desconformes con las medidas que lleva adelante el gobierno, entonces esperamos que haya mucha gente que se presente al paro. No trabajen. Y estamos convencidos de que la ciudad se va a parar completamente”, señaló López. Y fue más allá: “Es fundamental este paro porque va a marcar un antes y un después. Creo que el Gobierno va a saber que en octubre la gente no lo va a apoyar y que vamos a poder demostrarle con este paro que la gente no le va a responder a estas agresiones que hace constantemente”.

MIS-Marcha paro (19).JPG Maria Isabel sanchez

Una crisis que golpea en todos los frentes

Para Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, la marcha y el paro tienen una importancia vital. “Es una medida necesaria para hacer visible una situación de crisis muy profunda que está viviendo la Argentina y que está teniendo consecuencias severas en muchísimos sectores”, indicó.

Guagliardo enfatizó en la necesidad de unificar fuerzas en defensa de derechos básicos. “Hoy estamos acompañando a los jubilados, que es uno de los sectores más golpeados, con una mínima de jubilación que está por debajo de la línea de indigencia y con la pérdida de derechos, como el acceso a medicamentos”.

“La expectativa en Educación es que el paro sea del 100%”, anticipó, convencido de que la protesta será contundente también en ese sector. “No podemos quedarnos sin movilizarnos y sin tratar de construir una unidad que dé muestra ante el Gobierno de que esta situación debe modificarse”.

Entrevistas marcha CGT

Solidaridad intergeneracional

Emilio Cortese, secretario gremial del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), aportó una visión que cruzó la coyuntura con un planteo a largo plazo. “La importancia del paro resalta en ponerle un freno al plan de ajuste y timba financiera que está llevando adelante el Gobierno nacional”, comenzó explicando.

Cortese centró su discurso en la situación de los jubilados y el sistema previsional. “Somos parte de la CGT y estamos apoyando para iniciar el paro de 24 horas. La expectativa es alta, en función de que los compañeros tomen conciencia de la situación que estamos atravesando. No solo como trabajadores de la educación en el ámbito privado, sino como trabajadores en general”, dijo.

“El sistema es solidario. Los aportes que hacemos hoy se los están timbeando en vez de destinarlos a las jubilaciones. Gente que trabajó 30 o 40 años hoy tiene salarios de miseria. Es una injusticia que no podemos permitir”, sentenció.

MIS-Marcha paro (33).JPG Maria Isabel sanchez

Obra pública paralizada y gremios movilizados

Luis Cuevas, secretario general del sindicato de trabajadores viales, relató cómo el sector ha sido duramente golpeado por el freno a la obra pública. “Hemos sido afectados gravemente con despidos, desfinanciamiento, la paralización de la obra pública. Apenas se tomó la medida por parte del Gobierno nacional, nosotros empezamos con este tipo de protestas”, explicó.

“Participamos en cada movilización y cada vez vemos más gente. Por ahí no estábamos entendiendo la desidia de nuestras organizaciones gremiales, pero hoy se está haciendo y ojalá que de aquí para adelante haya más adhesión”, añadió Cuevas, quien mostró un dejo de esperanza frente al nivel de participación que la jornada estaba alcanzando.

Una señal potente al Gobierno nacional

Más allá de las banderas, los bombos y las pancartas, la marcha dejó un mensaje claro: la paciencia de la clase trabajadora tiene un límite. La jornada del 10 de abril en Neuquén no fue solo una demostración de fuerza sindical, sino una expresión de malestar profundo que trasciende los gremios y toca fibras sociales.

MIS-Marcha paro (21).JPG Maria Isabel sanchez

Desde la CGT destacaron la unidad alcanzada en la provincia, que se expresó en una movilización plural y masiva. La contundencia del paro, cuya adhesión final se esperaba elevada en distintos sectores, se posiciona también como un anticipo del humor social de cara a un calendario electoral que comienza a delinearse en el horizonte.