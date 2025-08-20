"Inaceptable", bronca por pintadas en araucarias y piedras en un cerro de Villa Pehuenia

La cumbre del cerro Impodi, en cercanías de Villa Pehuenia , fue víctima de pintadas con aerosol en sus rocas y araucarias. La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) repudió el hecho y expresó que se trata de un hecho "inaceptable".

El organismo informó que el cerro Impodi forma parte del territorio administrado por la CIP, donde habitan pobladores que desarrollan sus actividades productivas. Por esta razón no está permitido el ascenso sin autorización . El lugar se encuentra cerrado con alambrado justamente para protegerlo y ordenar su uso.

Todo indica que las pintadas, hechas con aerosol de color rojo, intentan marcar el camino hasta un sitio particular. "Las araucarias, especie protegida y símbolo de Neuquén, fueron dañadas con pintura, al igual que distintas formaciones rocosas que incluso se utilizaron como marcas de un sendero hacia la virgen. Este tipo de intervenciones degrada un espacio que debe preservarse y afecta directamente al bosque nativo", precisaron a través de un comunicado difundido en las redes sociales.

pintadas-caviahue

Señalaron que "estas acciones, más allá de cualquier creencia personal, constituyen un daño grave e inaceptable en un área de alto valor ambiental y cultural".

El equipo de la CIP informó que realizará tareas de limpieza y remediación en el sitio afectado. "Hechos como este generan un precedente negativo, abren la posibilidad de nuevas intervenciones dañinas y representan una falta de respeto hacia las familias que habitan y cuidan este espacio", concluyeron.

Bronca por pintadas en un cerro de Villa Pehuenia

La bronca y el repudio en las redes sociales no tardaron en llegar. La publicación del CIP generó diversas reacciones por parte de los usuarios. "Indignante... que vayan las personas que instalaron la virgen y dejen todo tal cual estaba... Muy creyentes, pero muy pocos respetuosos con el ambiente", escribió un hombre.

"Para eso están las iglesias, la naturaleza debería preservarse . La fe se profesa internamente, y deberían respetar un poco los espacios no? En todos lados encontrás símbolos donde solo debiera estar lo natural", apuntó una mujer, mientras otra sumó: "Los bosques , las piedras no son paredes para mensajes , ni rituales .Estas acciones no solo dañan un patrimonio natural , es una falta de respeto a nosotros como comunidad y la de generaciones futuras .. una verdadera lástima".