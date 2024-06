Incendio en la escuela de Caviahue: los vecinos apuntan a la caldera vieja

"No hay una división, es todo el mismo edificio, con las paredes de material y las vigas de madera, por eso hay parte del techo que ya cedió", explicó la mamá y vecina del colegio. Agregó que las aulas son pequeñas, porque los cursos más populosos tienen unos 22 alumnos, y los más chicos cuentan con sólo 12 estudiantes.

incendio escuela caviahue abrazo simbolico.jpg

"La primaria no suele perder clases, pero el jardín sí. Tenía una caldera vieja y siempre la estaba reparando la gente de acá. Ahora se cobró toda la escuela", dijo Ivana y aclaró que, al ver el edificio consumido por las llamas, sus hijos le preguntaron por su futuro. "Me dijeron '¿y dónde vamos a estudiar ahora?' y yo no sé qué responder, en el pueblo tenemos un SAF, un centro cultural y un centro de convenciones, pero no sabemos si lo podemos usar o no", afirmó.

Los padres y docentes se unieron este lunes a las 13 en un abrazo simbólico, caminando sobre los 90 centímetros de nieve que cubrieron las calles del pueblo. "Los docentes de la primaria viven en Loncopué y muchos no pueden llegar cuando no hay mantenimiento de caminos o viento blanco", contó Ivana sobre la difícil situación que atraviesan en medio de una fuerte nevada que afectó a toda la cordillera de Neuquén.

Abrazo simbólico a la escuela de Caviahue.mp4

La vecina explicó que este fin de semana largo, en medio de la afluencia de turistas y temperaturas bajo cero, empezó a escasear la provisión de gas. Por eso, se solicitó que los edificios públicos apagaran las calderas durante los días feriados. "Como no se iban a usar, apagaron la calefacción todo el fin de semana y fueron a prender las calderas el domingo para que los chicos estuvieran calentitos este lunes", dijo y agregó que, desde su vivienda, vio que las llamas comenzaron a eso de las 9.30 de la noche.

"Ellos entraron, prendieron la caldera, cerraron el edificio y se fueron", señaló. "Fue una tragedia con suerte porque no había nadie dentro de la escuela, pero podría haber estado un docente, un auxiliar o los alumnos", afirmó.

Ok_un incendio destruyó por completo la escuela de Caviahue.mp4

"El problema fue también el operativo nieve", relató. "Aunque desde el gobierno lo promocionaron para el turismo, el autobomba tardó en llegar porque estaba tapada de nieve la entrada del cuartel. Tuvo que sacarla un vehículo grúa de tiro y las bocas de incendio también estaban tapadas de nieve", informó.

"Se pidió asistencia a Loncopué y los bomberos se quedaron varados en la ruta por la nieve", se lamentó. Agregó que los pronósticos meteorológicos ya anunciaban que habría un temporal de esa magnitud, por lo que consideró que faltó previsión para evitar complicaciones en medio de la nevada.

Los padres, docentes y alumnos de la escuela iniciaron este lunes un abrazo simbólico y reclamaron por respuestas para la comunidad, que tiene una sola escuela para todo el pueblo. "Nos dijeron que vino la ministra de Educación y que está reunida con el intendente, pero el problema es acá, no en el Municipio", explicó. "Necesitamos respuestas, queremos saber dónde van a estudiar los chicos, por ahora es todo incertidumbre", dijo.

Cerca de las 14, la ministra Soledad Martínez se acercó al sitio donde se ubica el edificio escolar y en el que se concentraron los docentes y vecinos de la localidad.

Para Ivana, a la falta de mantenimiento escolar, un problema que se arrastra desde hace ocho años, se sumó el operativo nieve deficiente. "Estamos en una zona volcánica con todas las vías de evacuación tapadas de nieve. En caso de emergencia, no todos tenemos vehículos oruga, camionetas 4x4 o motos de nieve", aseguró.

Este mediodía, una columna de humo empezó a brotar otra vez desde el edificio consumido por las llamas. "Si se vuelve a prender, los bomberos tienen las mangueras congeladas y los de Loncopué también, no tenemos ningún tipo de asistencia", aclaró. "Es algo que se podría haber evitado si nos hubieran escuchado", aclaró.

Caviahue tiene un metro de nieve

Oscar Mansegosa, intendente de Caviahue, informó que la las calles del pueblo ya tienen un metro de nieve. Este viernes, continúa nevando, por lo que esperan que puedan darse complicaciones para el ingreso y egreso de turistas. Sin embargo, señaló que la localidad tiene buena ocupación y que muchos viajeros buscan conocer la postal mágica del pueblo nevado.

"Ya hay más de un metro en la localidad, ni hablar de la base del cerro y el camino a Copahue. Allá esquían por arriba de los techos de las viviendas porque la nieve los tapa y no ven que hay viviendas abajo", dijo el jefe comunal en una entrevista radial.

Con respecto a la conectividad, informó que los equipos de Vialidad ya están trabajando para despejar las rutas, aunque aclaró que hay que transitar con extrema precaución.

caviahue nieve 210624 / Foto Gentileza

"Recibí el parte de Vialidad que ya están en la ruta con suma precaución, los vehículos chicos con cadenas obligatorias, ayer a un colectivo le costó ingresar, había un poco de viento blanco en Cajón Chico, hubo que cortar un par de horas porque aumentó el viento blanco", señaló el intendente.

Según relató, algunos turistas que habían reservado una plaza hotelera en Caviahue para este fin de semana largo desistieron de sus planes al comprobar el pronóstico del tiempo. Otros quedaron varados en Loncopué, cuando la Policía y Gendarmería recomendaron no continuar transitando por la presencia de viento blanco.

La respuesta del gobierno provincial

La ministro de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, anticipó que está en marcha la salida al problema inmediato, a partir del traslado de las clases a un edificio que se está buscando.

Relató que estuvo en contacto con el personal de manejo del fuego y de Defensa Civil que actuó "más que nada con el objetivo de aislar la casa contigua de las llamas, como así también proteger la escuela nueva, la secundaria que está en construcción", puntualizó la funcionaria.

escuela incendio caviahue.jpg

Sostuvo que "gracias a Dios no hubo víctimas", pero "la escuela se quemó toda". Informó que el gobierno, además de acompañar a la comunidad educativa afectada, está llevando a cabo la investigación para determinar las causas del incendio.

La hipótesis que surgió del operativo de contención del fuego sobre el origen de las llamas apuntó a un desperfecto en la caldera del edificio. Corroza asumió que "parte de la comunidad había dicho que habían hecho algún tipo de reclamo en algún momento", pero explicó que no tenía sentido hacer especulaciones hasta no llegar al fondo de las causas, para lo cual la ministra de Educación, Soledad Martínez, comandaría la respuesta gubernamental in situ.

La repercusión en redes sociales

El diputado nacional por Neuquén, Pablo Cervi, se pronunció en relación al acontecimiento. A través de su perfil oficial en X, apuntó contra la falta de planificación y obras para evitar este tipo de situaciones, que generan un grave perjuicio a la comunidad.

Consideró que Neuquén atraviesa una "grave crisis educativa" e instó a buscar soluciones para evitar que los niños sigan perdiendo días de clases.