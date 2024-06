Incendio en la escuela de Caviahue: la decisión que tomó el Gobierno provincial

Relató que estuvo en contacto con el personal de manejo del fuego y de Defensa Civil que actuó "más que nada con el objetivo de aislar la casa contigua de las llamas, como así también proteger la escuela nueva, la secundaria que está en construcción", puntualizó la funcionaria.

Sostuvo que "gracias a Dios no hubo víctimas", pero "la escuela se quemó toda". Informó que el gobierno, además de acompañar a la comunidad educativa afectada, está llevando a cabo la investigación para determinar las causas del incendio.

La hipótesis que surgió del operativo de contención del fuego sobre el origen de las llamas apuntó a un desperfecto en la caldera del edificio. Corroza asumió que "parte de la comunidad había dicho que habían hecho algún tipo de reclamo en algún momento", pero explicó que no tenía sentido hacer especulaciones hasta no llegar al fondo de las causas, para lo cual la ministra de Educación, Soledad Martínez, comandaría la respuesta gubernamental in situ.

Soledad Martínez.jpg La ministra de Educación, Soledad Martínez, viajó a Caviahue.

La salida inmediata para la continuidad de la prestación del servicio educativo se pensó con dos pilares: el adelantamiento de las vacaciones, que estaban previstas desde la semana que viene, mientras se busca un edificio que pueda alojar a los chicos en condiciones aceptables para tomar clases.

"Rápidamente nos vamos a poner a solucionar este caso en particular", aseguró la ministra, a la vez que admitió falta de mantenimiento durante muchos años en muchas escuelas, con lo cual se agrandan las posibilidades del desarrollo de situaciones lamentables por desperfectos en el funcionamiento de algún elemento de los edificios. Remarcó ahí nomás que "en los seis meses de gobierno hemos realizado un trabajo arduo para mejorar las condiciones".

"Poner en forma las escuelas"

"Hemos tratado por supuesto de poner en forma todas las escuelas porque lo que menos queremos es que pase una tragedia como la de Caviahue, que, por supuesto que ha sido una pérdida para nosotros irreparable y por supuesto para toda la comunidad de Caviahue", reflexionó la funcionaria.

Incendio Escuela 164 Caviahue.jpg

La magnitud del incendio requirió la concurrencia de tres dotaciones de bomberos, una de Caviahue-Copahue y dos de Loncopué con la intervención de 14 bomberos cara a cara con las llamas. El fuego se desató minutos antes de las 22 del domingo y, de inmediato, los vecinos se congregaron en el lugar.

La destrucción fue total en el edificio que comparten la primaria 164, con sus salas de nivel inicial, y el CPEM N° 74 en el nivel secundario. La acción de los bomberos fue más compleja debida a la nieve: "Cuando tirábamos agua se nos congelaba el equipo, los cascos", graficó el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Caviahue-Copahue, Esteban Monteagudo.