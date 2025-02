Incendio en Valle Magdalena: ¿Qué se sabe sobre los brigadistas intoxicados?

La directora provincial de Emergencias Sanitarias, Clara González, quien se encuentra en uno de los campamentos organizados para combatir el fuego explicó a LMNeuquén que "no" se trato de una intoxicación y dio detalles de lo que viven en el lugar del incendio.

González explicó que analizaron el tema con el personal de Epidemiología del ministerio de Salud de la provincia y que determinaron que los síntomas de vómitos y diarrea que presentaron algunos brigadistas "no tienen una relación directa con la comida".

incendio valle magdalena brigadistas Omar Novoa

La funcionaria comentó que para las personas que están trabajando en el incendio no es fácil lavarse las manos después de hacer de cuerpo o hacer pis. "No lo podés hacer porque estás en un incendio, toman agua de arroyo. Ese malestar no tiene un a relación directa con la comida que es lo que se planteó", aclaró.

"Tampoco nos dan los tiempos de incubación, para que vos puedas decir que un alimento está contaminado y genera un cuadro de gastroenteritis tiene que pasar cierta cantidad de horas y el cuadro tiene que tener ciertas características que en este caso no las tienen. Entonces todo el mundo habla de intoxicación alimentaria pero realmente es multifactorial", explicó.

incendio valle magdalena brigadistas Omar Novoa

Además, González dijo que hay muchas personas que fueron registradas como intoxicaciones alimentarias pero en realidad tienen golpes de calor, lógicos por la actividad que están haciendo y el calor que hizo los últimos días. "Y se parece el cuadro porque da vómitos, puede dar diarrea y da deshidratación, ero se trata más de golpes de calor", aclaró.

Alimentos

"Lo real es que la comida que se puede transportar para el incendio son comidas que se entregan a la mañana y el brigadista las come cuando puede. Pero en realidad son ellos los que no pueden cumplir las condiciones mínimas de higiene porque en el medio del incendio no se pueden lavar las manos con agua y jabón y pasan estas cosas", manifestó.

En ese sentido, la funcionaria indicó que si llegan aparecer nuevamente casos de diarrea y vómitos entre los brigadistas que trabajan en apagar el incendio van a tomar muestras para analizar la posibilidad de la intoxicación por alimentos. "Pero yo estoy en uno de los puestos médicos y todas las personas que vi con vómitos o diarrea fueron hidratadas y tratadas con reliverán y cortaron los síntomas por lo que más creo que más bien se trata de un golpe de calor y no u a cuestión infecciosa", indicó.

González dio el ejemplo que en el puesto donde ella trabaja hay 200 brigadistas y de esos vio solo 8 con diarrea y vómitos por lo que también descartó la intoxicación alimentaria ya que en ese caso debería ser más masivo.