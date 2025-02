Incendios en Neuquén: Luciana Ortiz Luna habló de "infiltrados" y generó polémica en una comunidad mapuche

incendios neuquen tromen despliegue provincia Los helicópteros cerca en los incendios del Valle Magdalena, donde están las comunidades mapuche Chiquilihuin, Linares y Atreuco.

Y acotó: "Nuestros brigadistas ya habían sido amenazados con cuchillos. Se están dando estas manifestaciones por parte de grupos violentos, que no pertenecen a la comunidad que estamos protegiendo y con la que estamos trabajando. Se está operando con mucha seriedad y profesionalismo en los sectores donde se combate el fuego, pero realmente estos grupos violentos se han conformado y nosotros pedimos a la policía que fuera a verificar".

Incendios y amenazas: qué dijeron los Linares

Las declaraciones cayeron mal en la comunidad Linares, quien rápidamente salieron a desmentir a Ortiz Luna, ya que ellos mismos dijeron haber participado de la reunión informativa con el gobierno provincial.

"Es una lucha desigual, y se suman otras situaciones que no tienen nada que ver específicamente con el combate al incendio, como la violencia y la presencia de grupos con infiltrados que están generando muchísima tensión" - Luciana Ortiz Luna "Es una lucha desigual, y se suman otras situaciones que no tienen nada que ver específicamente con el combate al incendio, como la violencia y la presencia de grupos con infiltrados que están generando muchísima tensión" - Luciana Ortiz Luna

“En la comunidad no hay amenaza de nada, es raro lo que dijo ‘la ministra’ (por Ortiz Luna,) que no los dejan entrar, que no van a traer gente porque ponen en riesgo la vida de voluntarios. Acá no hay grupos que amenazan, las personas están abocadas al incendio”, aseguró Aldo Linares, referente de la comunidad, a LMNeuquén

Linares también señaló que investigará quién fue el responsable de difundir esta versión, ya que considera que afecta la imagen de su comunidad. “Voy a investigar quién dijo eso, porque está haciendo una declaración pública. Tengo el audio de Ortiz Luna y está involucrando a la comunidad”, remarcó.

comunidades incendio.jpg Los ministros Julieta Corroza y Matías Nicolini se reunieron con las comunidades mapuche para brindarles información.

Además, explicó la situación de las comunidades de la zona y aclaró que no todas han sido evacuadas. “En la comunidad Linares (zona de Aucapán) no hay evacuados. En estos días estuvimos combatiendo la cabeza del incendio que avanzaba. Sí hay evacuados en la comunidad Chiquilihuin, que está ubicada en una zona vecina”, detalló.

“En la comunidad no hay amenaza de nada, es raro que dijo ‘la ministra’ (por Ortiz Luna) que no los dejan entrar, que no van a traer gente porque ponen en riesgo la vida de voluntarios. Acá no hay grupos que amenazan, las personas están abocadas al incendio” - Aldo Linares “En la comunidad no hay amenaza de nada, es raro que dijo ‘la ministra’ (por Ortiz Luna) que no los dejan entrar, que no van a traer gente porque ponen en riesgo la vida de voluntarios. Acá no hay grupos que amenazan, las personas están abocadas al incendio” - Aldo Linares

Ortiz Luna sostuvo que debido a esta situación, decidieron no enviar más equipos a la zona. “En estas circunstancias, donde nos vemos amenazados, no vamos a poner gente a objetos inescrupulosos que no son la comunidad que estamos cuidando, sino grupos que generan violencia”, sostuvo.

Sin embargo, no presentó pruebas concretas sobre la supuesta presencia de grupos violentos en la comunidad Linares ni sobre las amenazas que habrían recibido los brigadistas, algo que valió la desmentida de la comunidad.

En esa región hay tres comunidades principales alrededor del volcán Lanin cerca del paso Mamuil Malal: Linares, Chiquilihuin y Atreuco, que conforman un triángulo en el área afectada por los incendios. Solo en Linares residen alrededor de 3.000 personas.

Mientras se instala esa polémica entre el gobierno y una comunidad, el incendio en la zona del Parque Nacional Lanín continúa activo y la emergencia no da tregua. Más de 500 personas trabajan en el operativo, entre brigadistas, bomberos y equipos de apoyo logístico, pero las condiciones climáticas dificultan las tareas.

El fuego ya ha consumido 15 mil hectáreas de bosque nativo y sigue avanzando impulsado por el viento. La situación más crítica se vive en el Valle Magdalena, donde los focos activos amenazan viviendas y recursos naturales.

Incendio en Valle Magdalena ya se quemaron 15 mil hectáreas.jpg Ya se quemaron más de 15 mil hectáreas en el Valle Magdalena, en la Cordillera de Neuquén.

Desde la comunidad Linares insisten en que, lejos de la violencia denunciada por el gobierno, los esfuerzos están concentrados en evitar que el fuego siga avanzando. “Nuestro único objetivo es cuidar la tierra y a nuestra gente. Necesitamos ayuda para combatir el incendio, no acusaciones falsas”, dijo Aldo Linares.

La denuncia de Ortiz Luna generó preocupación en distintos sectores, ya que señalan la posibilidad de conflictos internos en un momento crítico.

Un pedido de ayuda y colecta en Neuquén

Más allá de la polémica, lo que resulta innegable es la necesidad urgente de recursos y apoyo para combatir el incendio. Desde las comunidades afectadas han solicitado herramientas especializadas, insumos médicos y víveres para los brigadistas y habitantes de la zona.

Colecta mapuche en Neuquén.jpg La colecta que se organizó desde la Confederación Mapuche del Neuquén.

El punto de acopio se encuentra en la Ruka Newen Mapu, en Gobernador Dennis 877, Neuquén Capital, donde se reciben donaciones de palas de incendio, machetes, rastrillos McLeod, motobombas, colirio, cremas para quemaduras, vendas, ropa resistente al fuego y alimentos tanto para las personas como para los animales.

La comunidad mapuche sostuvo que demostró estar a disposición para colaborar con los equipos de emergencia, y sus integrantes han trabajado activamente en la primera línea del fuego para evitar que las llamas alcancen más hogares y recursos naturales. Sin embargo, la acusación de una funcionaria del gobierno generó malestar y un clima de desconfianza en el operativo.