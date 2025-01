Indignante: Abandonó a su gatito en la terminal de Roca para poder seguir viaje sola

Embed

"Una chica venía desde Buenos Aires en colectivo con el gatito a escondidas. Los choferes se dieron cuenta y le pidieron que se baje, ella decidió seguir viaje y dejó solito al gatito en la terminal de General Roca. El maletero lo recibió y no lo puede cuidar" relataron en el posteo donde dieron a conocer la situación.

Luego, en otra publicación donde se brindaron más detalles contaron que Simba, así se llama el gato, estaba dentro del bolso de viaje rodeado de sus propios desechos fisiológicos.

"El gatito está muy estresado, llora mucho. ¿Alguien que pueda resguardarlo?", fue el mensaje que tuvo un buen descenlace. Tras un par de horas, finalmente el animal fue resguardado por Martina, una vecina que se ofreció a cuidarlo.

Embed

La dueña es extranjera aseguraron las proteccionistas: "Ahora cualquiera va de viaje, con un animalito, todos sabemos que hay que pedir permisos... Lo dejás en un transportador con 40 grados de calor", volvieron a cuestionar.

Por último, adelantaron que no devolverán al gato hasta que la dueña se haga cargo y pague la multa que corresponde: "Vamos a hacer valer los derechos" señalaron.

Necesita ayuda para operar a una gata

A propósito de gatos y proteccionistas, Lucía es una apasionada de los animales que con escasos recursos realiza un emocionante trabajo con los perros y gatos enfermos, a los que en muchos casos rescata e intenta recuperar.

Esta generosa vecina cipoleña ahora necesita ayuda para “una gata que se tiene que operar de urgencia, necesitamos salvarle la vida y honestamente no disponemos del dinero”.

Aquellos que puedan colaborar con Ferreyra, este es el alias de mercado pago: amorcon4patas.1992

Son muchos los animalitos que sobrevivieron gracias a la buena acción de Lucía y nunca está de más tenderle una mano a quienes desinteresadamente y desde su humilde lugar realizan estas obras de bien.

“Incluso me endeudo por ellos, pero son mi vida, como no vas a darle refugio, contención y en muchos casos intentar que sus últimos días en este mundo sean dignos. Prefiero que me falte algo a mí pero no a ellos”, señaló Lucía, un ejemplo de empatía y amor por las mascotas. ¿Vas a colaborar?