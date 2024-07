Inmenso dolor por un caballo de equinoterapia que robaron y faenaron en Catriel

"La verdad es que no podemos parar de llorar. No podemos creer que haya gente que haga esto... y es que Carlitos no era solo un caballo, era parte de nuestra familia. Estaba adiestrado y desde hace 10 años estaba con nosotros ayudando con las terapias. Es dolorosísimo pasar por esto". Patricia García, referente de la Asociación Civil "Kawell Anay" de Catriel, puso en palabras el hecho que causó indignación y repudio en toda la región.