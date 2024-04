Instagram no quiere líos: prevalecen las selfies y afuera la política

A la red social parece que no le gusta mucho la política. Y mucho menos, los temas internacionales ríspidos, que intensifican heridas y grietas, como el conflicto de Palestina y el estado de Israel , con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Madonna se manifestó a favor de la paz entre Palestina e Israel. Madonna se manifestó por la paz entre Israel y Palestina. Sin embargo este tipo de contenido puede ser considerado como político para Instagram.

La medida pone un manto de invisibilidad a ciertas publicaciones, que tienen un correlato con lo que sucede en Estados Unidos: la antesala de las elecciones presidenciales en ese país, donde siempre hay una suba de tono en el debate, con la irrupción de la posible candidatura de Donald Trump.

La plataforma quiere seguir en su espíritu de intercambio de contenidos culturales, globalizada y con un enclave sin conflictos sobre la existencia. Es más, busca evitar cualquier tipo de escalada de disputas, que tienen como centro la política.

El mundo está en llamas, lleno de conflictos, guerras, y disputas. La Argentina también, la provincia de Neuquén y todo lo que esté a un metro a la redonda. Hay discusiones por todos lados, que se llevan al mundo de las redes sociales.

Instagram: ¿qué es contenido político?

Instagram clarifica qué se considera contenido político, y en este tema es más que amplio. Sobre todo ataca el contenido que se pueda mostrar en tiempos electorales, o posicionamiento extremos sobre los fenómenos. Aunque todavía no pasó una semana de la actualización y no está muy claro qué muestra y qué no.

La red social describe al contenido político como aquel “que probablemente mencione gobiernos, elecciones o temas sociales que afectan a un grupo de personas y/o a la sociedad en general”.

Desactivar la función: ¿Y las cuentas truchas?

Para aquellos usuarios que prefieran no adherirse a la nueva política de limitación de contenido político por defecto, la plataforma ofrece la posibilidad de desactivar la función, con pasos que con más que sencillos.

noticias falsas, fake news El contenido político en Instagram también está siendo supervisado por la proliferación de las fake nwes.

La red social no salió públicamente a explicar estos nuevos cambios en la actualización, pero desactivar es deja librado el escenario de verificación de la información política. Se puede decir de todos, sin ningún tipo de control y caer en la trampa de la desinformación o "fake news". Incluso, de aquellas cuentas y portales truchos que se arman con contenidos específicos en las elecciones, algo que se vio mucho durante los comicios en la provincia de Neuquén.

Para desactivar la limitación del contenido político hay que seguir los siguientes pasos:

Ir a ‘Configuración y privacidad’.

Dirigirse a ‘Contenido sugerido’.

En ‘Contenido político’, seleccionar ‘No limitar contenido de personas que no sigues’.

Así las cosas, el reinado de las selfies y la autoayuda parece ser el centro de esta plataforma que, por un momento, prefiere escapar de un mundo más que cruel.