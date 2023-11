Invisibilidad: de la fascinación a la aberración

Pero en la medida que se crece, la invisibilidad se va comprendiendo desde otros lugares. Las ciencias sociales nos demuestran que los gobiernos son grandes hacedores de seres invisibles.

Lo que genera atracción a una ciudad es su belleza, es por eso que las cárceles se ponen en las periferia, alejadas y escondidas. Todo lo que está escondido no se ve y si no se ve es invisible, porque sí está, pero no se ve. Eso, es lo que no se quiere mostrar.

Otra gran cantidad de seres invisibles están en el denominado cinturón de pobreza que está en las márgenes de la ciudad, de ahí que hereden el triste rótulo de seres marginales. Al estar alejados del núcleo central no se ven, pero están.

Todos esos seres invisibles aparecen en la escena pública cuando hartos del abandono irrumpen con sus reclamos y cortan calles o rutas. También aparecen cuando hay un crimen o femicidio, pero son los denominados crímenes clase "Z" porque no mueve la aguja social. El deterioro es tan grande que hay muchas gente que han dejado de importar.

Con el curso de los años la idea de invisibilidad ha dejado de ser fascinante y se ha transformado en una aberración.