¿Javier Milei es el mejor presidente de la historia?: el intendente neuquino que no la vio venir

"Como toda medida, siempre puede haber gente que esté de acuerdo y gente que no esté de acuerdo. Le pasa al gobernador, le pasa al Presidente de la Nación,... ¿o todo el mundo acá cree que (Javier) Milei es el mejor presidente de la historia, no?", interpeló a los ciudadanos que se manifestaban.

La respuesta no se hizo esperar y fue un contundente "sí" que generó visible asombro en las expresiones gestuales del intendente.

Intendente de San Martín de los Andes sobre Milei

El nuevo sistema de estacionamiento medido consiguió el aval de los concejales, y será una realidad el próximo lunes. Difícilmente, los vecinos puedan torcer esa voluntad devenida en ordenanza, más allá de manifestar su total desacuerdo, sobre todo con respecto al porcentaje que recaudará la empresa a cargo.

Paulo Poggi, vecino de la localidad, dialogó con LU5 previo a la protesta en la Municipalidad y dijo que desde el próximo lunes se viene "un lindo despelote". Explicó que, así como existe la Constitución a nivel nacional, la Carta Orgánica de la ciudad es "la representación de lo que se puede hacer y lo que no se puede y también la forma de actuar frente a las cosas que se pueden hacer".

La bronca por el estacionamiento medido

En este sentido, Poggi sostuvo que el contrato para el estacionamiento medido no cumple con las normativas de la Carta Orgánica y que le va a traer muchos problemas al pueblo. "Cosas que no se han tenido en cuenta como la desviación de fondos del propio pueblo hacia otras localidades, como la revisión del contrato que no está bien revisado, que no cumple con las normativas de la Carta Orgánica", enumeró y aseguró que el contrato fue revisado por el Concejo Deliberante en una primera instancia, pero luego desconocen cómo siguió el procedimiento.

Protesta estacionamiento medido San Martin de los andes (3).jpg Federico Soto

Al respecto de los lugares de cobro del estacionamiento, el vecino explicó que el casco céntrico es de 10x15 cuadras, pero que no hay espacio físico para alejarse del estacionamiento medido si uno quiere ir al centro y no pagar. "Si no me dejás una calle alternativa y me tengo que ir ya demasiado lejos, entonces ya tenemos un quilombo, porque hay que irse 10 cuadras, porque no hay espacio físico", aclaró.

El tema que más molesta a los vecinos tiene que ver con el porcentaje de la recaudación que se lleva la empresa privada, con relación al municipio, ya que es el 72%.

"Nosotros ya tenemos un montón de firmas, el tema es que el municipio nos dé bola. Acá el intendente no está saliendo a dar notas, nada. O sea, están todos escondidos ahora porque saben que están en falta. Ellos firmaron los papeles en contra de la Carta Orgánica del pueblo y ellos lo saben", expresó enfadado y añadió que "ahora que el pueblo tiene más conocimiento está queriendo tener una revisión del contrato, porque hay muchas falencias".

Protesta estacionamiento medido San Martin de los andes (1).jpg Federico Soto

Una vez que fueron recibidos los vecinos, el principal blanco de las críticas fue el intendente, quien intentó calmar los ánimos explicando que el proyecto fue aprobado por el Concejo Deliberante el año pasado y reglamentado en marzo, tras una licitación con cuatro ofertas, según explicó el medio La Montaña.

Los vecinos exigieron la suspensión del sistema de estacionamiento hasta nuevo aviso, mayor transparencia en los números de la gestión municipal y detalles sobre la recaudación esperada.