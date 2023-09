Juan Salvador, el artista callejero de Junín de los Andes que sueña con Malvinas

“Le pregunté si tenía o andaba con teléfono y me dijo que no. En ese momento le comenté que yo conocía Junín y San Martín de los Andes y que todos los años visitaba esas ciudades. Se puso muy contento. Así que le ofrecí publicar sus fotos y se alegró aún más porque dijo que en toda esa zona tenía muchos amigos”. Más tarde aseguró que cumplió con Juan y publicó su material en varias páginas de medios de Junín de los Andes. Contó que fue la única vez que lo vio y que después jamás lo volvió a cruzar. “La verdad no sé si todavía estará en Río Grande o estará en Ushuaia o habrá pegado la vuelta. Al día siguiente de verlo fui al mismo lugar para llevarle un par de cosas. Entre ellas una campera pero no lo encontré”.

En el video de Pablo, el 28 de mayo pasado, se lo puede ver feliz a Juan contando cómo había llegado a esa ciudad. “Estoy durmiendo en ese barco que está de adorno ahí”, se escucha decir. A continuación sentenció: “ya me voy a estacionar porque sé lo que estoy haciendo”. Luego se le perdió el rastro hasta que otra publicación en redes lo mostró a Juan todavía en las calles de Río Grande. Fue el 23 de julio a través de un Facebook Live de la radio FM Fuego. Allí el hombre de Junín vuelve a contar su sueño y su amor por la poesía y por el dibujo. Aprovechando el aire de la transmisión dejó una emotiva poesía donde relata pasajes de su vida y de su Huiliches natal.

juan3.jpg Juan Salvador, con una bandera argentina. Gentileza.

El misticismo y su fe inquebrantable en Dios

En un tramo de la entrevista que concedió a la emisora fueguina contó que “yo hace muchos años que camino dejando los mensajes de Cristo”. Añadió que “siempre le hablo de Dios a las personas para sembrar una semilla en sus corazones. Yo siempre dije que no tuve una vida fácil pero a la vez estuvo llena de amor y gracias a eso pude sobrevivir a pesar de todas mis batallas porque él me enseñó eso y sigo adelante”. En esas palabras llenas de misticismo también señaló que “les digo a las personas que no creen en Dios, que crean porque existe. Dios no es una religión, es un estado interior, es un estado espiritual, no es material, es el estado del alma”.

Noelia, su incondicional amiga en la pandemia

La historia del hombre que plasma sus dibujos en cartones es muy conocida en Junín de los Andes y todos hablan del artista callejero que siempre solían ver al costado de La Anónima, en la Casa del Bicentenario o en la feria de artesanos de la plaza San Martín. Es allí donde cosechó una tierna amistad con Noelia Torres, una joven vecina de la ciudad que se dedica, desde el 2020 hasta la actualidad, a llevar adelante un emprendimiento de Pastelería sin TACC. Noelia, además hizo cursos de auxiliar en panadería y pastelería. Es auxiliar en gerontología y estudió psicología en la Universidad Nacional del Comahue hasta tercer año. Motivos extraordinarios la obligaron a ponerle un freno a sus estudios y regresó a su pueblo. En ese camino del emprendedurismo es cuando conoce a Juan.

juan con pablo.jpg Juan Salvador, con Pablo Uzubiaga, en Tierra del Fuego. Gentileza.

“Él solía hacer dibujos de cartón y usaba carbón para dibujar retratos de personas o dibujaba paisajes aledaños como el volcán Lanín. Sus dibujos siempre me impactaron no solo por el arte en sí, sino por lo que podía transmitir en ellos”. La joven entabló una cierta amistad y eran frecuentes las charlas sobre la vida, la fe y los sueños. “Hace pocos meses leí en una publicación que mencionaba que había llegado a Tierra del Fuego y que su destino era llegar a Ushuaia. Y me impactó verlo y quedé asombrada porque lo vi muy feliz y eso me llenó el alma. Para cerrar, Noelia mencionó que “aquí le decíamos Juan Salvador; porque él siempre solía decirnos que Dios nos iba a salvar y que él era fiel creyente de que esto iba a suceder. Y así fue como conocí a Juan, un excelente ser humano, humilde, carismático y sobre todo soñador”.

En Contexto

La distancia recorrida por Juan Salvador en sus casi 5 meses de viaje fue cercana a los 2.200 km, desde Junín de los Andes hasta Río Grande. Según lo que contó Pablo Uzubiaga para que el artista callejero juninense pueda completar su sueño tendría que “volver a cruzar otra vez el Estrecho de Magallanes, ir a Río Gallegos y de ahí algún avión, algo que vaya a Malvinas o salvo que desde Ushuaia salga algún vuelo, pero bueno, no sé cómo tenía pensado llegar él hasta su soñado destino”. Para lograr su objetivo lo separan unos 600 km apenas.

Hoy todo es misterio y expectativa. Juan Salvador está incomunicado. Todos en Junín de los Andes aguardan que las redes sociales vuelvan a hacer magia y que un día cualquiera aparezcan novedades sobre el paradero de su “pródigo artista viajero” y aún más todos alientan las esperanzas de que finalmente pueda pisar suelo patrio y allí en medio de la turba malvinera puede rendirle honor y gloria a los héroes que allí quedaron y a los héroes que volvieron. Hoy más que nunca el sueño de Juan Salvador es el sueño de todos.