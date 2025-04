Julieta Corroza dijo que la UNCo "llegó para quedarse" en el norte neuquino

image.png

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, participó de la actividad en representación del gobierno provincial y destacó la presencia del Estado provincial, junto con la UNCo, para poder brindar la oportunidad de llevar a la zona carreras para que los estudiantes no deban trasladarse grandes distancias.

“Quiero anunciarles, en nombre del gobernador Rolando Figueroa y de la ministra de Educación, Soledad Martínez, que para ustedes se va a reabrir otra inscripción de las becas Gregorio Álvarez”, informó.

Hoy es un día que quedará grabado en la historia de Chos Malal y de toda la región.



Con inmensa alegría y profundo compromiso, con 600 inscriptos celebramos la apertura de la Sede Permanente de la Universidad Nacional del Comahue en la localidad.



Este logro es el fruto de un… pic.twitter.com/mvcTRUezMT — Julieta Corroza (@julietacorroza) April 24, 2025

“Una oportunidad”

“Muchos de ustedes no solamente van a cambiar sus vidas teniendo un título, sino que van a transformar las vidas de todo el entorno de ustedes, porque seguramente están teniendo una oportunidad que ellos no tuvieron. No es menor lo que está sucediendo acá, hoy la Universidad Nacional del Comahue llega al norte neuquino para quedarse, para que ustedes tengan oportunidades y para que el día de mañana sus hijos y sus nietos tengan las mismas oportunidades”, expresó Corroza a los estudiantes presentes.

El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, manifestó que “esto es una decisión política muy importante. En su momento el gobernador me habló de esta posibilidad y me dijo que teníamos que tomar esta decisión en conjunto. Yo no lo dudé, porque pensé en cada una de las familias que nos plantean que sus hijos no tienen oportunidades. Esto nos está pasando a nosotros, por primera vez el asentamiento de la UNCo llega a Chos Malal y a todo el Alto Neuquén”.

La decana del Centro Regional Universitario de Zapala (CREUZA), Graciela Bianchini, destacó que “Argentina es el único país de Latinoamérica en el que la formación universitaria es gratuita. Tenemos ese privilegio y ustedes tienen ese privilegio por sobre otras personas de Argentina que quisieran estudiar y no tienen esa posibilidad que a ustedes les da la UNCo, el gobierno de la provincia y el municipio de Chos Malal”.

El delegado de la región del Alto Neuquén, Gustavo Coatz, destacó que “la región va a tener para siempre una sede universitaria. Esto es regionalización y esto es querer a nuestra provincia”.

Agregó que “el Alto Neuquén es donde comenzó la historia de Neuquén, y, sin embargo, en el 2025 recién tenemos esto que quizás en otros lugares llegó mucho antes. Tenemos un gobierno que, cuando hoy se abandona la universidad pública, el gobernador apuesta, no tiene límites cuando se trata de educar y de apostar a la educación”.

Carreras

Tras el convenio suscripto entre el gobierno de la provincia del Neuquén y la UNCo, el 14 de abril se abrieron las preinscripciones para quienes estén interesados en estudiar alguna de las dos carreras -ingeniería en Agrimensura y licenciatura en Tecnología Minera- que comenzarán a dictarse en Chos Malal.

Esas propuestas educativas permiten obtener los títulos intermedios de técnico universitario en actividades extractivas con las orientaciones en petróleo, minas o laboratorio y control de calidad; y de Topógrafo universitario. En esta primera etapa, se podrá estudiar en la sede los tres primeros años de ambas carreras.