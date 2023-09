Junín de los Andes: fueron a rescatar a una familia y quedaron varados

Primero salió una camioneta de Defensa Civil local, la Policía le había indicado al matrimonio que permaneciera en el lugar donde habían encontrado señal para poder localizarlo. “Teníamos una eslinga que resultó corta y cuando tiraba me podía quedar encajado, así que volvimos a la localidad a buscar una más larga. A la vuelta nos acompañó un móvil de Brigada Rural, pero nos encajamos con la Policía”, contó Ocares.

encajados- varados- Junín de los Andes- Ruta 62--.jpg

Ya era la medianoche y trataron de solicitar colaboración con otras instituciones. Desde Vialidad Nacional le avisaron que no tenían la maquinaria vial en la zona, sino cerca de La Rinconada. Mientras que desde su par Provincial les dijeron que se la podían enviar el sábado a las 8.30. “Lo único que nos quedaba era esperar. Le pedimos colaboración a Bomberos, pero para el señor que estaba a cargo no era una emergencia que se queden ochos personas tiradas en el campo con temperaturas bajo cero”, lamentó el funcionario.

Cerca de las 6.30, Ocares salió de la camioneta a fumar un cigarrillo. “Vi que el barro estaba congelado, que ya no nos enterrábamos hasta la mitad del borcego. Hicimos una huella a pala, primero sacamos la de la camioneta de la familia y después la de la Policía”, explicó.

Familia y rescatistas quedaron varados cerca de Junín de los Andes

Agregó que “la Ruta 62, para Vialidad estaba intransitable, pero no la cortaron, no le pusieron una barrera. La gente que no es de la zona entra y después se encuentra con unos pantanos en los que quedan enterrados”.

encajados- varados- Junín de los Andes- Ruta 62--3.jpg

Si bien esa noche no llovió ni nevó, durante la madrugada se registraron unos 6 grados bajo cero. “Este matrimonio iba a San Martín, pensaron ir por el camino que habían transitado en el verano, no había ningún cartel que dijera que estaba intransitable y quedaron encajados. Este es el cuarto vehículo que sacamos de esta zona”, cerró Ocares.