La abuela de los pies descalzos que conmueve al norte neuquino

El amor de una madre por sus hijos no tiene límites y no tiene edad. Una madre es capaz de arrancarse el corazón y ofrendarlo en sus manos para que a sus descendientes no les falte ni les pase nada. El amor de madre es único, maravilloso e infinito. Siempre pero siempre pondrá su espíritu luchador en beneficio de quienes más ama.