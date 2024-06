La Aduana le retuvo las obras al artista neuquino que participó del programa español "El Hormiguero"

"Me siento muy defraudado y me siento muy lastimado. Me encantaría por lo menos tener la opción de pedir que las destruyan a las obras, no quiero que las retengan, quiero que las destruyan, que vuelvan a cualquier lado, dónenlas, derrítanlas, no me importa", aseguró el artista.

En el texto que acompañó el video, aclaró que el programa español le informó que asumirán los costos de toda gestión vinculada a la migración de las obras pero él aseguró que "no quiero que el programa de TV español, ni yo, ni nadie, deba afrontar gastos que no corresponden".

Ladron de chatarra le retienen las obras en la aduana.mp4

Cómo llegó el artista al programa español

Guillermo Galetti irrumpió días atrás en la escena televisiva del programa de TV "El Hormiguero" con sus obras de arte realizadas con materiales reciclados.

Para hacer sus obras usa hierro de descarte de construcción, reposeras viejas, chapas de autos y a veces suma maderas y plástico. Algunos materiales los retira del basural, con otros se los topa por la calle y también varios vecinos ya se acostumbraron a llevarle hierros en desuso con la expectativa de que les de una nueva vida.

Escultura Guillermo Galetti Guns N Roses

Todo empezó un mes atrás, cuando Guillermo encontró un mensaje privado en su cuenta de Instagram en el que la producción de ese programa, que se transmite por Antena 3, lo invitaba a exhibir sus obras de arte.

Después de un momento de mucha sorpresa y alegría, y sin dudarlo, el profesor que supo mezclar la educación física con la herrería empezó a organizar su viaje para poder confirmar su presencia en Madrid, la capital de España.

"Me ofrecían hacerse hacerse cargo de todos los gastos. Me invitaban al programa y me confirmaban los traslados, hospedajes y comidas cubiertos por la producción", contó Galetti a LMNeuquén.

Guillermo Galetti en el programa El Hormiguero

Superada la sorpresa inicial por la grata invitación, el artista comenzó a organizar las obras que llevaría, y también se pidió una licencia sin goce de haberes en las escuelas de Villa La Angostura donde da clases. Así, contaba con el tiempo necesario para ir tranquilo y participar del programa de televisión.

El artista llegó a España el sábado 18 de mayo para prepararse para el programa, que se transmitiría en vivo al lunes siguiente. Si bien el segmento sale desde las 22, al mediodía ya estaba en el canal de televisión para preparar, durante toda la jornada, su presentación. Así, pretendía asegurar que todo salga de maravillas.

"Desde el mediodía estuve hablando con la gente de producción, se planifica todo, se hacen dos ensayos, y después se participa del vivo, la verdad que está todo calculado", compartió con asombro el artista local.