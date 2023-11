Desde pasadas las 15 horas, un gran operativo policial se desplegó para intensificar la búsqueda de la mujer que está desaparecida desde el jueves de la semana pasada, cuando fue vista por última vez con su ex pareja, quien está detenido imputado por falso testimonio en esta causa.

El rastrillaje comenzó por la mañana en el sector de China Muerta, donde recorrieron toda la zona, aunque no encontraron ninguna pista de Rosana.

rastrillaje de rosana

Por la dificultad de la zona, el operativo se va dividiendo a partir de las distintas áreas policiales. Los motoristas y la montada ingresan a la zona de la barda de menos accesibilidad.

Luego los efectivos se van reuniendo de a 10 para ingresar en cada calle perpendicular de la Candole hacia el lado de Senillosa. El despliegue no tiene horario de cierre, sino que todo el personal está "haciendo lo imposible para hallar a Rosana", indicó una fuente policial.

La búsqueda en Plottier

La última vez que la vieron fue el jueves 23 de noviembre, pasadas las 9:30, cuando una vecina la vio llegar junto a su ex pareja, José Fernández, al domicilio de éste y en el auto de él. Ambos residen en el barrio La Esperanza de Plottier, aunque amigos y familiares han hablado de que se trataba de un vínculo forzado por el hombre, que la hostigaba, era violento e insistía en retomar la relación.

Lo siguiente que se sabe es que los teléfonos celulares de ambos fueron detectados en la zona del ex peaje de Ruta 7, camino a Centenario, a las 10:52. El dispositivo de ella se desactivó y ya no volvió a emitir señal, no así el de Fernández.

No obstante, de acuerdo a las cámaras urbanas que también fueron relevadas, Fernández fue hasta el sector en su auto solo, y regresó apenas 11 minutos más tarde en dirección a Neuquén. Es por esto que una de las hipótesis es que haya descartado el celular de la mujer.

Entre todas las entrevistas que se realizaron en las primeras horas, Fernández fue uno de los que se puso a disposición y declaró, aunque sostuvo que tenían una muy buena relación y se veían asiduamente, pero ese día jueves aseguró no haber visto a Rosana y no haberse alejado de Plottier en todo el día. En primera instancia, lo demoraron y tuvieron a resguardo por miedo a un linchamiento de vecinos; pero el sábado quedó formalmente detenido al comprobarse que sus dichos se contradecían con los análisis de la investigación. Es por ello que el domingo fue acusado por falso testimonio y quedó detenido con un mes de preventiva.

Rosana Artigas mujer desaparecida en Plottier.jpg

En simultáneo a esto, la Policía ha relevado incontables horas de filmación de cámaras urbanas, ha entrevistado a decenas de familiares, amigos y vecinos, y ha rastrillado tanto la zona del ex peaje de Centenario como prácticamente todo Plottier. Perros, drones y buzos en el río también fueron sumados ante la dificultad que presenta el operativo, que a pesar de su intensidad, no ha podido dar con indicios certeros que lleven a la mujer.

También se allanaron la vivienda del sospechoso y la de su madre, en más de una ocasión, al igual que sus respectivos vehículos. Sin embargo, de esto tampoco han surgido resultados.

Rastrillan China Muerta en busca de Rosana Artigas

La propia familia de Rosana, por su parte, insiste en que Fernández tiene algo que ver en la desaparición de la mujer y lo instan a confesar. Para ello han encabezado varias marchas y hasta han dirigido sus propias búsquedas con ayuda de vecinos por lugares en los que creen que podrían dar con pistas.

Este miércoles, a poco de cumplirse una semana de su desaparición, los efectivos de Seguridad Personal estarán recorriendo el sector de la laguna Los Patos, en la zona de la pista de Motocross, barrio Las Lilas y hasta el barrio La Esperanza, un recorrido que ya se hizo pero se decidió profundizar, según confirmó el comisario Sergio Llaytuqueo.

Para cualquier información, piden comunicarse al 299 5312394 o a la Comisaría Séptima, al 299 4933198.