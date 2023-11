Aún no se tienen noticias del paradero de Rosana Artigas . Su familia se aferra a la esperanza de que siga viva, aunque saben que cada día que pasa disminuye esa posibilidad. Los investigadores iniciaron otra ardua jornada de búsqueda y esta vez se concentraron en otros sectores de Plottier .

Cabe recordar que la última vez que la vieron fue el jueves 23 de noviembre, pasadas las 9:30, cuando una vecina la vio llegar junto a su ex pareja, José Fernández, al domicilio de éste y en el auto de él. Ambos residen en el barrio La Esperanza de Plottier , aunque amigos y familiares han hablado de que se trataba de un vínculo forzado por el hombre, que la hostigaba, era violento e insistía en retomar la relación.

Lo siguiente que se sabe es que los teléfonos celulares de ambos fueron detectados en la zona del ex peaje de Ruta 7, camino a Centenario, a las 10:52. El dispositivo de ella se desactivó y ya no volvió a emitir señal, no así el de Fernández.