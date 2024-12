La caída de Gloria Ruiz: crónica de una sesión caliente en la Legislatura de Neuquén

Legislatura Navidad vacía.jpg La Legislatura el día de la destitución de Gloria Ruiz. Los deseos de paz y felicidad no estuvieron precisamente en el recinto.

Un pinito navideño adorna el hall, con regalos ficticios que intentan mantener una fachada de normalidad. Colgados, hay cartelitos que dicen “paz” o “felicidad”, dos palabras que parecen estar ausentes adentro del recinto. Pero no hay nadie alrededor. Ni los empleados, ni los asesores que suelen pulular por los pasillos, ni mucho menos el público.

Un pinito navideño y cuchillos en el aire

La tensión es evidente, y lo único que llena el edificio, es el silencio. Sin hinchadas en los palcos, sin banderas ni gritos, los 35 diputados están presentes en sus bancas, listos para cumplir con un guion que parece escrito desde hace semanas. Pero la vicegobernadora no está presente en la sala, como si evitara la foto viral de una mujer que se fue por la puerta de atrás de la política.

La prensa observa desde su palco, testigo de un espectáculo que, a esta altura, parece inevitable: Gloria Ruiz será destituida.

El primero en hablar es Claudio Domínguez, diputado del MPN y uno de los más hábiles con la palabra, un todoterreno de la política. Domínguez no se guarda nada: lanza argumentos como si fueran cuchillos afilados, repasando punto por punto las irregularidades que pesan sobre Ruiz.

legislatura sesion destitucion gloria ruiz Claudio Domínguez fue quien abrió la sesión y el encargado de lanzar los dardos más venenosos en el recinto. María Isabel Sánchez

Desde la compra cuestionada de una camioneta Toyota SW4 hasta las transferencias de fondos públicos a una cuenta personal de su hermano Pablo Ruiz, ex coordinador de la Casa de las Leyes, todo queda sobre la mesa. La defensa de Ruiz, a esta altura, es solo un eco débil de lo que fue.

En la sala, las caras tensas de los diputados de izquierda y del peronismo contrastan con la seguridad del bloque oficialista. Guillermo Monzani, presidente de la comisión investigadora, aprovecha la jornada para destacar el trabajo técnico realizado por Francisco Lepore, joven diputado de Avanzar, a quien felicita con una palmada en el hombro, como si fuera un pupilo en ascenso.

Pero el clima está lejos de ser distendido. Los opositores denuncian que esto no es más que una interna del gobierno de Rolando Figueroa que explotó en la Legislatura. Hablan de un “show montado” con el aparato judicial como principal protagonista.

La sesión duró más de cinco horas, donde habló una docena de diputados, a pesar de que la sentencia estaba escrita de antemano. El oficialismo no tiene dudas que destituir a Ruiz, pero quiere dejar en claro de qué lado está cada uno de los diputados, e impulsa el voto nominal y ninguno puede abstenerse en la votación.

"¡Nos nos dejan hablar porque somos kirchneristas!"

“¡No es posible que no nos dejen hablar porque seamos kirchneristas!”, dijo la diputada Lorena Parrilli, quien junto al bloque de Unión por la Patria de Darío Martínez y Darío Peralta, se abstuvieron de votar.

El diputado Martínez se manifestó con dureza sobre la destitución de Ruiz y se centró en el procedimiento llevado adelante, al que calificó como “defectuoso” y “contrario a los principios constitucionales”.

ON - Legislatura sesion (4).jpg Darío Martínez calificó de defectuoso el procedimiento de destitución. Se abstuvo, pero la Legislatura rechazó su postura y lo consideró ausente de la sesión. Omar Novoa

“Desde el primer día, sostuvimos que la Constitución es clara: este caso ameritaba un juicio político. Pero si deciden no aplicar el juicio político porque tienen mayoría y optan por reglamentar el artículo 189, al menos háganlo con un procedimiento serio y responsable, sin errores. No se puede legislar con nombre y apellido. Eso es un sinsentido”, afirmó.

A la oposición no se le permitió abstenerse del voto, por eso figurarán como ausentes en la sesión, en una jornada que terminó a los gritos. Parrilli y los diputados por el FITU Andrés Blanco y Gabriela Suppicich y los peronistas, se retiraron rápidamente del recinto.

Martínez criticó que se votara una resolución específica para este caso sin antes reglamentar el artículo 189 de manera general, lo que consideró una violación a los procedimientos constitucionales.

Destitución Gloria Ruiz.jpg Desde el palco, solo algunos empleados tomaban registro de la histórica sesión de destitución de la vicegobernadora de Neuquén.

“El procedimiento estuvo mal desde el inicio. Se creó una resolución que prejuzgaba sobre la suspensión y no cumplía con las garantías mínimas. El artículo 5 de esa resolución establecía que solo se analizaría la denuncia, pero la denuncia no estaba formalmente presentada. Este tipo de errores conceptuales abren la puerta para que la Corte Suprema termine anulando todo el proceso”, señaló.

El legislador también cuestionó la falta de rigor en los instrumentos legales utilizados. “Esto debió resolverse con una declaración o una resolución, no con una ley. Una ley implica la posibilidad de veto por parte del Ejecutivo, algo que no corresponde en este caso. Es un error básico que demuestra la falta de cuidado con un tema de gravedad institucional”.

ON - Legislatura sesion (8).jpg Zulma Reina estará a cargo de la Legislatura de Neuquén. Pero reemplazará a la vicegobrnadora en la función que tenía por haber sido elegida en una fórmula.

Más allá del procedimiento, Martínez fue contundente al señalar que el manejo de la situación dejó al electorado neuquino en una posición de indefensión. “Cuando dijeron que esta era la mejor vicegobernadora para Neuquén, hubo una gran estafa electoral. Si lo que dicen es cierto, la ciudadanía fue engañada desde el principio”, afirmó.

En un discurso que no esquivó las críticas al sistema político en su conjunto, la diputada Gabriela Suppicich, también del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU), señaló lo que consideró una doble vara en la investigación y destitución de Gloria Ruiz. Sus palabras buscaron ampliar el foco del debate, y apuntaron a la complicidad de otros actores dentro del aparato estatal y al trasfondo político del caso.

Carpetazos, BPN y Tribunal de Cuentas

Suppicich fue una de las diputadas que más se molestó con todo el proceso por considerar que el oficialismo obligó a todos a tomar una posición "por sí o por no", sin absenciones. “Acá hay otras responsabilidades. El Banco Provincia y su síndico, Matías Nicolini, ¿por qué no actuaron a tiempo? Desde el 21 de agosto se sabían todas las transacciones sospechosas y no hicieron nada. Es raro. ¿Y el Tribunal de Cuentas? Desde febrero no se permitían auditorías y recién ahora, cuando este carpetazo salió a la luz por los medios, es que se animan a decirlo. ¿No es raro también?”, cuestionó Suppicich, evidenciando lo que considera omisiones deliberadas por parte de otros sectores del gobierno.

ON - Legislatura sesion (11).jpg Gariela Suppicich y Andrés Blanco. La izquierda cuestionó severamente todo el proceso y sostuvo que fue un show montado por una interna en el oficialismo provincial. Omar Novoa

La destitución de Gloria Ruiz dejó lecciones amargas sobre el poder, la transparencia, y los límites que no deberían negociarse en lo más alto del poder de la provincia de Neuquén.