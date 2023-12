La campaña de Seguridad Vial de Neuquén que fue premiada

El material también hizo hincapié en situaciones de conductores que manejaban alcoholizados, con exceso de velocidad o que hacían maniobras imprudentes “y que habían ocasionado la muerte de un familiar querido”. El mensaje buscaba concientizar en que la pérdida de una vida humana por imprudencia vial también es una pérdida familiar.

#DíaNacionalDeLaSeguridadVial Hace 78 años se estableció este día en Argentina y en 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas creó la Semana Mundial de la #SeguridadVial. Ambos acontecimientos buscan reflexionar sobre el respeto a las normas de tránsito y la importancia de contar con políticas públicas, para una mejor convivencia y circulación de todas las personas en el espacio público. Según la Agencia de Seguridad Vial, once personas pierden la vida por día a causa de siniestros viales en nuestro país. Vivamos en una sociedad donde no veamos como inevitables estos datos. La #SeguridadVial la hacemos entre todos y todas.