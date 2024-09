La carpa auto, el invento de un soñador rionegrino candidato a "pyme del año"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CAME Joven (@camejoven)

De chico mamó ese gustito por los trabajos de herrería pensados en la vida al aire libre ya que “mi viejo hacía casas rodantes, el tema del camping también viene por ese lado”, argumenta.

“Y previo a que explotara este boom yo trabajaba en mi taller y siempre estaba inventando algo nuevo. Tenerlo en casa me daba la libertad y comodidad para en el caso de que se me cruzaba alguna idea poder plasmarla y darle forma enseguida. Así nació la idea de fabricar las carpas de techo y arrancamos bien de cero, con máquina de coser de casa, viendo medidas… La primera, nobleza obliga, no fue de las mejores”, se remonta a los inicios del experimento.

“Ese día publiqué la carpa en varios grupos de jeep, de 4x4, de estancieras y desde ahí ya pasó a ser un trabajo ya que el día 1 nomás contesté más de 200 mensajes de interesados. Entonces ya en ese momento dejó de ser un gusto, un hobby y fue a fines de febrero de 2021 que pasó a ser un negocio”, recuerda cómo se impuso enseguida su descubrimiento.

Todo queda en familia ya que “mis viejos, mis hermanas, estamos todos en el proyecto y a la gente le gusta que así sea”.

image - 2024-09-12T160446.800.jpg

Y siempre tratan de mejorar y optimizar la calidad del producto. “No paramos de trabajar, lo estamos perfeccionando todo el tiempo”, asegura Juanfer con la pasión del primer día.

Luego brinda una explicación técnica de su original kit de camping. “Por su formato se dicen que son carpas de techo, se acoplan en portaequipajes, en caso de camionetas de doble cabina va en las jaulas o en rack de techo y en el de los autos en portaequipajes convencionales. Las carpas de techo incluyen colchón de 5cm de alta densidad forrado de tela, traen 4 ventanas o una entrada en cabecera y 3 ventanas, mosquiteros con cierres, cortinas con cierres y cada ventana lleva un alero independiente para dar un poco de sombra y más comodidad al estar adentro”, indica aquel muchacho del tallercito que se transformó en un ambicioso empresario.

Precios y otros detalles de la carpa auto

“También incluye escalera de 2 metros de aluminio, escalera telescópica con la que hacemos palanca para abrir la carpa y va agarrada con bisagras a la carpa y con ese movimiento la abrimos tipo libro; en 2 minutos queda armada en su totalidad. Está formada por una base hidrofóbica y es súper práctica. Modificamos varias veces las medidas de la carpa hasta que las establecimos en 1,50 por 2,20 la carpa chica, cerrada tiene 1,50 por 1,10. Esa da bien para cualquier vehículo”, específica este soñador.

image - 2024-09-12T160550.017.jpg

Suele vender “un promedio de 10 y 15 carpas por mes, el momento fuerte va desde octubre, noviembre, a fines de febrero o marzo”, a un valor de “2 millones de pesos la más chica para 2 ó 3 personas y 2,3 millones la más grande para 4 ó 5”.

También ofrecen una amplia variedad de elementos y opciones accesorias. “Se le puede agregar un anexo ante-carpa que sirve de cambiador o para poder poner sillita de cambiador o de bañito si se quiere. Y otro anexo que fabricamos es un aislante térmico, lo fabricamos solo nosotros para diferentes marcas de carpas nacionales y extranjeras y sirve tanto para el frío en especial –“yo dormí 7 grados bajo cero y hace poco me mandaron unos chicos de Junín de Los Andes foto que durmieron con 12 bajo cero”, y en menor medida para el calor”, asegura sin dejar de sorprender.

“Dormir en la altura es algo súper cómodo, ya no molestan los bichos, por más que llueva no pasa agua, no molesta el agua en el piso, no hay que hacer la famosa zanjita preventiva… Al tener base rígida el colchón es mucho más cómodo y placentero el descanso. Resiste vientos de hasta 90 kilómetros por hora y pesa 70 kilos”, agrega invitando a los lectores a animarse a probar su experimento.

Por último, reconoce: “No esperábamos este suceso ni el premio al Joven Emprendedor Rionegrino y hoy participar a nivel nacional es muy groso. Vamos con expectativa de que nos conozcan, de que puedan ver nuestro proyecto y aprender todo lo que es manejar un negocio que pasó de ser taller a empresa, saber cómo manejar el tema ventas que en este concurso nos va enseñando, etc. Poder mostrar nuestro producto es muy lindo, estamos bien posicionados en Argentina y países vecinos. Y es una motivación más”, culmina.

Juanfer, el emprendedor rionegrino que con su invento apunta bien alto…

image - 2024-09-12T160648.480.jpg

Para seguirlos en Instagram: j.j_overland