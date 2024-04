La casa embrujada, ¿mito o realidad?: Testimonio y polémica en un muro cipoleño

Como sugiere su nombre, “Cipolletti de ayer” es un grupo masivo de facebook en el que abundan los recuerdos y la nostalgia. Un espacio destinado, entre otras cosas, a compartir imágenes históricas y a recordar a personajes queridos de la ciudad. Ese pasado que tanto se añora y que ya no volverá, en un mundo que cambió definitivamente y en una ciudad que creció, para bien y para mal y ya no es la misma.

Casa Yrigoyen y Saenz Peña La hermosa e histórica casa pasó por distintas manos y circulan muchas versiones en torno a ella. Foto Anahí Cárdena.

Incluso hubo quienes a la vez se molestaron por entender que este tipo de publicaciones desvirtuaban el verdadero sentido del grupo. Pero lo cierto es que Fede logró instalar el misterioso tema y vaya si hizo ruido con su pregunta, que cosechó todo tipo de respuestas y reacciones.

La polémica de la semana

Primero, la curiosidad y la ansiedad ganó terreno. ¿Qué sucedió allí?, ¡Cuenten!, rogó Felipe. “Se que había una historia pero no recuerdo bien”, agregó mayor suspenso Miriam. Le bajó el perfil a la supuesta “fantasía” Adriana, quien contó haber vivido tres años allí "y la pasé genial", afirmó.

Claro que están los que no creen en ciertas cuestiones y los que no subestiman esos asuntos paranormales. “Lo que sí la chocan dos por tres”, le puso pimienta Luis recordando un par de desafortunados incidentes de tránsito que habrían dañado la morada.

Allí, al percatarse de la repercusión que tomó el tema, el autor de la publicación intervino para redoblar la apuesta con un testimonio escalofriante. “Siempre se dijo que estaba embrujada. Una vez de chicos, sabiendo esto, tocamos la puerta del garaje y se escuchó que una llave daba vueltas en la puerta del frente. No vivía nadie en esa época. Bah, hasta el día de hoy nunca vi a nadie”, confesó y el susto invadió a varios.

Para colmó Alejandro le dio crédito a esa sorprendente revelación. “Ha sucedido cada episodio ahí, ¡mamá!”. El debate fue aumentando y tomando temperatura. Del lado de los incrédulos se paró Daniel, desautorizando los tétricos rumores: “Es la primera vez que escucho esa historia, nací a media cuadra de ahí y viví hasta 1980”.

En cambio, Kuka eligió creer. “Es verdad, jamás se vio gente, ni siquiera alguien en la vereda o atendiendo el jardín, ¡nadie! Ahora que la muestran y hablan de ella, es verdad, las veces que pasé por ahí cuando llevaba a mis hijos a la escuela de fútbol de Miguel o yo, que pasé miles de veces. Nunca se vio gente. Ahora que dicen esto, creo que pasaré por la vereda de enfrente”, tiró con sarcasmo.

casa embrujada cipolletti.jpg El posteo de Facebook que generó la polémica.

Fabián también le adjudicó cierta aura negativa y la emparentó con los accidentes: “Choque que pasaba en esa esquina, terminaba dentro de esa casa”.

Y Judith reconoció las espantosas versiones: “No puedo ver los comentarios anteriores, ¿qué paso en esa casa? Yo solo se que alguien me dijo que estaba embrujada, no sé”. Por su parte Isabel aportó mayor enigma: “Siempre me gustó la casa. Pero nunca supe de quien era, ni he visto nunca a nadie afuera, ni barriendo la vereda”.

Llegaron las precisiones de la mano de Teresita: “Esa casa, año 1970 era de la familia Vaira y al lado la casa del escribano Cappellini, luego de la familia Cocia”.

Macarena tenía otras certezas para brindar: “Esa casa era del abogado José Pedro "Pepe" Capponi. La administramos muchos años en la inmobiliaria Soules. Casi siempre para consultorios, y otros usos comerciales. Hoy hay 2 hijos de Pepe que también son abogados. No sé si aún son los propietarios”.

Faltaba, por si hiciera falta, una palabra más que autorizada y esclarecedora, la de Guille Capponi contando su versión de los hechos un tanto molesto por los “infundados” dichos. “Esta casa la compró mi papa José Pedro Capponi en 1980 y siempre estuvo alquilada por la empresa Hidronor en su momento, después existió un consultorio médico por varios años, vivieron familias, atendió una decoradora, vivió hasta hace un tiempo un hermano que es el actual dueño de la propiedad y nunca escuché ni nadie se quejó que la casa estuviera embrujada o algo por el estilo. La casa tiene unos cuantos años, el plano esta registrado en el año 1952, los primeros dueños vivieron unos pocos años, luego pasó a maños de un escribano Verdún por una deuda, y este se la vendió a Josefina Codón según tengo entendido, y luego pasaron varios dueños hasta que mi padre se la compra a una persona con un apellido parecido Paponi. En la actualidad se sigue alquilando. Esa es la historia de la casa, otra cosa no hay. Me pareció bueno aclarar esto por los años que tiene la casa creo que es parte de la historia de Cipolletti, del resto de lo que se comentó ni idea. Saludos”.

No obstante muchos no quedaron del todo convencidos y la polémica continúa. Creer o reventar.