La Confluencia se convirtió en cuadro: la historia del mapa a mano alzada que va rumbo a México

En diálogo con este medio, el dibujante contó que llegó a representar el emblema del Alto Valle a partir de un pedido, sin haber pisado nunca suelo neuquino ni rionegrino. "Yo trabajo con mapas satelitales, de los cuales tomo cierta información para luego representarla de alguna u otra manera. En ese caso trasladé esa información a una técnica isométrica que tiene ciertas escalas y medidas para desarrollarla con una técnica propia a mano alzada, más libre. Por eso el mapa tiene esa forma y también por eso siempre aclaro que hago ilustración cartográfica y no cartografía. Todos los mapas que he hecho son a mano, más allá de que luego los digitalizo para hacer una reproducción seriada", remarcó.

ilustracion mapa confluencia.jpeg

"Si bien los mapas de ciudades implican una complejidad mayor, considero que en este caso también hubo una complejidad ya que tuve que trasladar ciertas medidas y no estoy acostumbrado a los diseños topográficos, por eso me gustó el reto", agregó.

"Por otro lado, nunca estuve allá. Tengo ganas de ir porque tengo varios amigos que viven ahí que me vienen invitando desde hace tiempo. Algunos de ellos vieron el mapa mientras yo lo iba dibujando y me comentaron algunos detalles del lugar, al igual que la persona que me lo encargó. Él fue viendo el proceso a medida que iba avanzando. Fue un ida y vuelta. A mí me gusta saber por dónde quiere ir la persona", agregó haciendo referencia a Pablo Tiscornia, un sociólogo oriundo de Neuquén que hace aproximadamente un mes y medio le hizo el pedido con la idea de atesorar un símbolo de su terruño para hacer más llevadera la distancia entre Argentina y México, país en el que se instaló hace más de un año debido al trabajo de su pareja.

Pablo decidió hacer el encargo luego de encontrarse con el talento de Abraham en Instagram. "Al principio pensé en pedirle un mapa del barrio Belgrano donde viví buena parte de mi vida, pero luego pensé en la Confluencia, un punto que conocí recién hace un año y medio en una visita que hice gracias a mi vieja que me dijo 'no podés dejar de conocer este lugar'. Me pareció rarísimo porque nosotros siempre vivimos ahí, a unas 15 cuadras por la Saturnino Torres. Toda mi infancia fue estar en el río con mis amigos y nunca llegué a conocer ese punto al que por suerte ahora se puede acceder. Antes era todo chacras, ahora está totalmente cambiado", manifestó Pablo, en diálogo con LMNeuquén, desde el DF.

pablo tiscornia.jpeg

"Siempre tuvimos la sensación de que la ciudad le daba la espada al río, por eso es bueno que ahora pueda mirarlo de frente. Además es la marca de Neuquén. La espalda que se le daba era injusta porque Neuquén lleva el nombre del rio y Confluencia, por otro lado, es el nombre del departamento. Que se pueda acceder -para mi- cierra simbólicamente con lo que es la ciudad. Fue contradictorio estar por mucho tiempo sin poder llegar a un lugar clave para la identidad de la zona", remarcó.

"La Confluencia es un punto hermoso que resume mucho de Neuquén y su historia, por eso me pareció bueno tenerla en un cuadrito", añadió antes de hacer referencia al trabajo de Abraham.

"Cuando lo conocí le pregunté si se animaba a hacer un mapa más físico porque él está más acostumbrado a ilustrar ciudades, así que para él también fue un desafío. La verdad que me encantó lo que hizo. Lo conversamos mucho. Queríamos mostrar el contraste del valle seco para el sur y el valle verde que hay al lado los río que es súper identitario de la zona", subrayó, antes de contar que el cuadro aún no se lo pudo llevar a México porque cuando regresó al país desde Buenos Aires leyó una reglamentación vinculada al movimiento de arte y prefirió evitarse problemas en migraciones. "Decidí dejarlo y traérmelo en el próximo viaje, haciendo el trámite. Me quedé con la espina de colgarlo, pero ya lo voy a tener acá, en mi escritorio de trabajo", concluyó.

Dibujo Neuquén con imagenes satelitales.mp4

Un artista cartográfico

Nacido en Perú, Abraham Gómez decidió abrirse camino en la Argentina hace ya una década. Sus jóvenes 19 años no lo intimidaron, así como tampoco un país completamente desconocido sin familia ni vínculos que le den la bienvenida.

"Tenía ganas de cambiar de aire. Fueron una serie de cosas que me fueron llevando a tomar la decisión. Fue un probar suerte, tenía poca información de Argentina y por suerte me fue bien y me fui quedando. Hoy ya no pienso en regresar, creo que este es mi lugar", dijo antes de contar que desde hace unos años se instaló en La Plata, donde se encuentra terminando la carrera de Arquitectura.

"Desde chico me interesaron las ciudades, las formas, las propuestas hacia ellas. Esa fue la primera chispa que me fue llevando a estudiar arquitectura que de algún modo está relacionado con lo que hago actualmente con los mapas. Es una forma de poder entenderlas y comunicarlas", indicó el joven de 29 años.

Buena parte de los puntos geográficos que ilustra, Abraham no los conoce. Sin embargo, cuando los visita -luego de representarlos- no se siente un foráneo. "Cuando retrato cada lugar, reviso área por área hasta lo más minúsculo que llega el satélite, así que de algún momento siento la vivencia de estar ahí. Y resulta que cuando voy me acuerdo de ciertos detalles que dibujé o que vi, así que es como si ya hubiese estado ahí" deslizó.