La dura postura del Colegio de Abogados por el paro de judiciales en Neuquén

El paro se decidió este jueves y se extenderá durante este viernes. Desde la conducción del SEJUN aclararon que luego del fin de semana largo tienen prevista una movilización provincial, el miércoles 5 de marzo.

"En la medida que no entendamos que tomar este tipo de medidas es afectar a las personas, lo vemos solo como un problema gremial y un problema en los trabajadores. Tienen que darse cuenta que estas decisiones afectan los derechos humanos", indicó Iñiguez en diálogo con LU5.

La propuesta salarial rechazada incluye actualizaciones trimestrales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una asignación extraordinaria (no remunerativa ni bonificable) de $520.000 y una suma de $200.000 para capacitación. Además, se comprometió al pase a planta de personal técnico y de maestranza con tareas administrativas y a la implementación del Protocolo de Violencia.

Desde la conducción del SEJUN "consideramos que la propuesta sigue siendo insuficiente y no contempla nuestras demandas planteadas en noviembre de 2024. Por ello, le adelantamos a las autoridades nuestro rechazo y convocamos a las asambleas para debatir la propuesta y definir los pasos a seguir". Las actualizaciones por IPC se aplicarían en abril, julio y octubre de 2025 y enero de 2026.

Asimismo, Iñiguez hizo referencia a los salarios que perciben los trabajadores judiciales y aclaró que "este gremio gana mucho más que otros sectores, mucho más que otros empleados", a lo que ejemplificó que un ingresante judicial en Mendoza gana $600.000 y en Neuquén $1.700.000.

"No es para tomar este tipo de decisiones porque tiene que haber una graduación, no es lo mismo un trabajador judicial que un trabajador del poder ejecutivo de maestranza, a nosotros nos parece que hay que mirar a las personas porque se afectan sus derechos humanos", precisó.

El presidente del Colegio de Abogados afirmó que el Tribunal Superior de Justicia deberá tomar cartas en el asunto y ver de qué manera puede evitar que se sigan efectuando estos paros. "Hay que tomar medidas y el tribunal reforzar con sus funcionar o algo, porque esto es prácticamente una conciliación, le han dado más que al resto de la administración pública", dijo.

Y por último, aseguró que no todos empleados judiciales tienen todos la misma posición. "Irse a este extremo es perjudicar al habitante de Neuquén que tiene un problema de juicio por alimento, por un accidente laboral, y otros temas más. Estamos muy preocupados, vemos que va a ser otra vez un año difícil", puntualizó Iñiguez.