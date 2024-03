La estrategia de Carlos Quintriqueo para evitar el desguace del Estado que propone Javier Milei

La ola de c ierres y despidos en los organismos del estado nacional en la provincia de Neuquén generó una reacción del secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo , quien estaba abocado solo a los conflictos sindicales de la provincia.

asamblea anses neuquen despidos (5).jpeg Carlos Quintriqueo de ATE estuvo en una asamblea por el cierre de la Udai del oeste de Anses en Neuquén. Sebastian Fariña Petersen

También hay notificaciones por el cese de contratos en los Centros de Referencia (CDR) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en Vialidad Nacional.

“Se debería discutir con todas las organizaciones sociales y unificar una medida, si no simplemente es estirar una agonía y el desaliento a los compañeros y compañeras. Necesitamos una coordinación y no hay tiempo”, dijo Quinitriqueo en declaraciones a radio CALF.

Carlos Quintriquieo: "No se puede esperar más"

El sindicalista dijo que “no hay que esperar a que rematen al estado para que se produzca una reacción”, y sostuvo que “el costo del desguace del estado que está produciendo la gestión de Milei”.

En esta semana llegaron notificaciones de despido, no por telegramas sino por sistema informático a Vialidad y en la Anses hace más de un mes que no hay servicio de limpieza. Además, los empleados desafectados de los contratos, no pueden fichar con los datos biométricos.

asamblea anses neuquen despidos (3).jpeg Sebastian Fariña Petersen

“Lo que viene planteando Milei se viene cumpliendo y no podemos esperar el remate del estado, el pueblo argentino lo va a sentir y lo va a lamentar y hay que alertarlo. En la campaña (presidencial, donde los sindicatos apoyaron al ex ministro de Economía Sergio Massa) lo dijimos” sostuvo.

Quintriqueo dijo que el costo del “déficit cero” del estado se va a pagar con los despidos a los trabajadores y puso como ejemplo el perfil que le dio a los estatales neuquinos, con los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) en la administración pública.

“Pudimos dar estabilidad laboral convencionando al cien por ciento de los estatales y no es una cuestión pasajera, el régimen laboral del compañero estatal es lo que tiene que ser garantizado y no puede estar sujeto a los vaivenes de la política”, indicó.

Carlos-Quintriqueo.jpg Carlos Quintriqueo: “Se debería discutir con todas las organizaciones sociales y unificar una medida, sino simplemente es estirar una agonía y el desaliento a los compañeros y compañeras.

Las declaraciones de Quintriqueo ponen de relieve la precariedad en los contratos laborales del estado nacional, donde incluso muchos trabajadores que tienen hasta 20 años de servicio no están en planta permanente.

¿Qué dijo sobre los ñoquis de las auditorías?

Quintriqueo se refirió además a las denuncias sobre ñoquis en el estado provincial, impulsadas por las auditorías del gobernador Rolando Figueroa.

En este caso, planteó que le envió una carta documento a la coordinadora de Recursos Humanos de la provincia, para que “cese el hostigamiento” por las notificaciones que recibieron algunos empleados para justificar el desempeño en el puesto laboral.

“Se los intima a justificar el período 2023, cuando lo percibieron, tiene los certificados y la asistencia. Entonces era buscar algo que no está y es una persecución, por eso nos reservamos el derecho de iniciar una causa judicial por persecución laboral”, dijo.

Casa de Gobierno.jpeg El gobierno de Rolando Figueroa lanzó auditorias para hacer más eficiente el estado provincial y difundió la existencia de empleados que no iba a trabajar.

Quintriqueo dijo que el gobierno provincial no pudo, en algunos casos, comprobar la existencia de ñoquis, pero que actualmente hay empleados que “no tienen destino ni funciones”. “Los hacen ir a fichar y se tienen que volver a su casa, pero hasta el 10 de diciembre estaba trabajando”, indicó y dijo que el gremio ATE no tiene inconvenientes de que se inicien sumarios.

“Porque a una funcionaria no le guste la cara de un empleado, no lo convierte en ñoqui”, concluyó.