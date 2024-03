Cierran oficinas de ANSES en Neuquén y Pablo Todero salió al cruce de Javier Milei

cierre de Anses en Junín de los Andes.jpg Algunos de los vecinos presentes en las oficinas de ANSES, en el video que publicó Pablo Todero.

Pablo Todero indicó que la gente llegaba a realizar sus diligencias sin saber lo que ocurría. "Yo hoy estaba en Junín de los Andes, los vecinos no podían creer esto, era muy raro. Les informaron que tenían que ir a las oficinas de San Martín, pero que para que los atendieran primero había que sacar un turno online. Son personas de campo, ¿cómo van a hacer para meterse a la página de ANSES si algunos no tienen ni internet? Es más, llegó un señor que había ido a hacer un trámite por discapacidad y había salido a las 4 de la mañana de su casa en un paraje de la zona y había hecho dedo para poder llegar", relató indignado.

Además, acusó al Presidente de mentirle a la gente durante su campaña, asegurándoles que los ajustes no los iban a pagar los menos favorecidos. "Nunca dijo que iba a castigar a los pobres, en su discurso siempre dijo que iba a 'castigar a la casta' y hasta el día de hoy son los más beneficiados por sus políticas mientras el pueblo sufre. Ya ni hablemos del último decreto en el que pone el salario de los jubilados entre los más bajos de la historia", aseguró.

"Está desamparando a la gente, a la gente que confió en él y que es la que más lo necesita. Me revuelve el estómago todo esto. Señor Presidente, esta es la sociedad, esta es la gente real, no solamente la que está en Twitter, la gente de los parajes también son parte de la Argentina que usted gobierna. Deje las redes sociales y póngase a gobernar", sentenció.

Cierre oficinas de anses en Junín de los andes.jpg Todero publicó el video en redes denunciando el cierre de las oficinas.

La denuncia de Pablo Todero sobre el cierre de las oficinas de ANSES

Una vez confirmada la información del cierre de estas dos oficinas de ANSES, Pablo Todero compartió un video en Twitter para dejar de manifiesto su indignación. "Presidente, deje las redes sociales, póngase a gobernar. La gente que se atiende en estas oficinas es de carne y hueso, no tiene redes sociales, no tiene para acceder por internet. Viene desde muy lejos", comenzó diciendo.

Milei cerró la oficina de ANSES enJunín de los Andes, Alumine definitivamente, como muchas otras en el país, y todas las personas que asistían para realizar sus… pic.twitter.com/iakQBVAEyz — Pablo Todero (@PabloTPJnqn) March 25, 2024

Y concluyó: "Usted le cerró las oficinas, no puede hacer los trámites, no puede acceder a la jubilación, no puede acceder a la asignación universal. Fíjese lo que está haciendo, póngase a gobernar".

En Río Negro también cierran las oficinas de ANSES

Este martes se conoció que ANSES cesanteó a 18 trabajadores de la provincia de Río Negro y cerró oficinas en Luis Beltran, General Conesa y Cinco Saltos. Además, denuncian despidos en Viedma, Bariloche, Cipolletti, Choele Choel, Catriel, Regina, Sierra Grande y Jacobacci.