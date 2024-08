La estrategia de la defensa en el juicio de Aguada San Roque: culpar a una de las víctimas de la explosión

Uno de los abogados dijo que no hay nexo entre las supuestas omisiones administrativas y la causa de la explosión en la escuela. "Sobran imputados y falta chispa", sostuvo.

La estrategia de los defensores de los seis imputados por la explosión y muerte de las tres personas en la Escuela 144 de Aguada San Roque , en la que perdieron la vida la docente Mónica Jara, Nicolás Francés y Mariano Spinedi , apunta a que no hay conexión entre “lo administrativo” y el hecho que desencadenó la explosión.

Además, despegó a su marido de la responsabilidad de habilitar el gas en la escuela y recordó que un día antes de la explosión, halló en la camioneta de Francés un papel con la firma de la directora Marta Báez, que autorizaba el ingreso a clases.

Juicio Aguada San Roque acusados defensas El abogado Juan Manuel Coto tiró una polémica frase: "A esta causa le sobran imputados y le falta chispa". Una metáfora desafortunada sobre el incendio de la escuela de Aguada San Roque. Claudio Espinoza

Sostuvo que era época de pandemia y necesitaba el dinero, es por eso que aceptó haber sido contratado de manera irregular por Eduardo Afione, quien se hacía pasar por representante de Arte Construcciones. Afione fue beneficiado con la suspensión de juicio a prueba, pero aparece como la persona que contrató a las cuadrillas para terminar las obras de gas en la escuela.

Aguada San Roque: "Sobran imputados y falta chispa"

Juan Manuel Coto, abogado del exdirector provincial de Obras Públicas, Raúl Capdevila y de quien estaba a cargo de la dirección de esa cartera, Carlos Córdoba, dijo que se iba a demostrar la inocencia de los imputados durante el juicio.

“A este juicio le sobran imputados y le falta chispa”, dijo Coto, en una frase que generó impacto y con una metáfora casi desafortunada que escucharon los familiares de las víctimas.

“La acusación para Córdoba y Capdevila se remite en acusar al que tenía que controlar, pero no explica cuál fue el punto de ignición de la explosión, la chispa no lo describe y esto es particularmente importante. Y no vamos a discutir que fue una deficiencia en la obra de gas, el gasista estaba en la obra y trabajando en el lugar de los calefactores”, sostuvo.

La razón por la que Spinedi estaba ahí era porque era el sobrino del señor Francés… ¿tienen que responder Córdoba y Capdevila por esa acción? ¿tenían que estar controlando empleado por empleado en el ingreso de ese lugar? - Juan Manuel Coto La razón por la que Spinedi estaba ahí era porque era el sobrino del señor Francés… ¿tienen que responder Córdoba y Capdevila por esa acción? ¿tenían que estar controlando empleado por empleado en el ingreso de ese lugar? - Juan Manuel Coto

El abogado dijo que la teoría de la defensa “puede ser antipática” y sostuvo que quiso referirse al caso “con mucho respeto”. “Tenemos que contextualizar los supuestos encubrimientos con los resultados”, dijo Coto.

"No se puede controlar todo"

El abogado sostuvo que es imposible controlar una cadena de responsabilidades y citó el caso del arquitecto de Arte Construcciones SRL, Diego Bulgheroni.

“Se le atribuye a Bulgheroni la responsabilidad porque terceras personas entregaron la obra. También le reprochan haber dejado ingresar a personas ajenas a la obra”, sostuvo el abogado, en referencia al sobrino del gasista Francés, Mariano Spinedi.

La defensa espera que haya condenas, pero sabe también que hay un tema profundo político detrás, relacionado al control del Estado y la obra pública. Si estas muertes ocurrieron con una obra de gas, qué pasa con las demás que se ejecutan en la provincia.

El abogado sostuvo que fue el mismo gasista el que llamó a Mónica Jara a las habitaciones donde estaban los calefactores donde luego se produjo la explosión seguida de incendio. “¿Tienen que responder los acusados por esto?”, se preguntó.

“La razón por la que Spinedi estaba ahí era porque era el sobrino del señor Francés… ¿tienen que responder Córdoba y Capdevila por esa acción, tenían que estar controlando empleado por empleado en el ingreso de ese lugar”, sostuvo. Y acotó: “No está en mi ánimo faltarle el respeto a una persona que perdió la vida”.

La defensa espera que haya condenas, pero sabe también que hay un tema profundo político detrás, relacionado al control del Estado y la obra pública. Si estas muertes ocurrieron con una obra de gas, ¿qué pasa con las demás que se ejecutan en la provincia? ¿Tienen también una ventana de riesgo ante esas omisiones administrativas? Se verá al final del juicio.