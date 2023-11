La familia de don Juan de Dios Cheuquel , de 62 años, el criancero de la zona centro que salió el lunes pasado rumbo a Las Lajas para cobrar su sueldo y no apareció más, está desesperada. Lo buscan sin cesar y no entienden qué pasó con él, ya que no hay ninguna pista que explique dónde está.

"Él no tenía ningún problema de salud, estaba bien, siempre hacía esa rutina, de dejar su caballo y hacer dedo e ir a cobrar, comprar unas cosas, nosotros lo íbamos a dejar a la ruta, o quizás se quedaba a dormir una noche, pero casi nunca porque no le gusta dejar a sus animales solos", relató la joven.

busqueda criancero perdido rio agrio

"No sabemos qué pasó"

Ibáñez aseguró que en la búsqueda que está llevando adelante la Policía y los Bomberos no encontraron ninguna pertenencia de su tío. "No sabemos qué pasó, no hay nada en el río, ni una prenda, nada. Todo muy raro. Acá la familia no podemos entender", aseveró la joven.

La familia de Cheuquel está pidiendo que se haga presente el socorrista Luis Zúñiga, en quien confían para dar con el paradero de su familiar.

La familia de este hombre, que está desaparecido desde el lunes pasado, está participando también de los rastrillajes que están realizando los buzos, quienes llegaron desde Neuquén, y los Bomberos y la Policía.

busqueda criancero perdido rio agrio Defensa Civil Loncopué

"El lunes al mediodía fue la última vez que lo vio el hombre donde estaba trabajando, él venía a Las Lajas, venía a cobrar su sueldito, y un día antes mi hermano lo fue a visitar y le dijo que se venga con él, pero mi tío no quiso y se quiso venir solo al otro día", contó.

Sin novedades

Por su parte, el comisario mayor Santos Morales, a cargo de la Dirección Seguridad Zapala, confirmó este viernes a LMNeuquén que "no hay novedad" sobre el paradero del criancero Don Juan de Dios Cheuquel.

Morales detalló que tanto personal policial como de Bomberos continúan rastreando en el cauce del Río Agrio, ya que se lo vio irse por esa zona hacia Las Lajas, donde planificaba realizar algunos trámites personales y luego regresar al puesto donde trabaja, en la zona conocida como Pozo Gualicho, en Las Lajas.

"No encontramos nada más de este criancero en la zona. Era normal que cruzara el río a la altura del Pozo Gualicho, la única situación atípica es que el caballo regresó solo", explicó el comisario sobre la investigación que llevan adelante.

El comisario había explicado que el hombre habría cruzado el río Agrio con dirección a la ruta provincial 21, donde pretendía en primera instancia hacer dedo para dirigirse a Zapala.