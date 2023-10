La foto principal que ilustra el artículo no nos deja mentir. Su enorme y simpático tatuaje del mapa argentino sobre sus espaldas no pasó inadvertido y era el comentario de quienes circulaban por allí en una jornada de furia.

Impulsado por ese sentimiento nacionalista y espíritu aventurero y bohemio que lo caracterizan, en un momento se paró al costado de la ruta para arengar a los automovilistas en horas críticas.

La respuesta llegó con la mejor onda, en forma de bocinazos, saludos, pulgar hacia arriba y sonrisas. “Fue muy lindo”, señala Claudio Alberto Duarte -63 años- a LM Cipolletti.

Más conocido como El Vasco, se radicó en Cipolletti hace 3 años apostando por el amor. “Es que aquí vive mi pareja actual”, indica quién combatió en Malvinas, trabajó como chofer de camiones “toda una vida” y hoy, amante de la naturaleza y el rélax, disfruta de los primeros años de jubilado.

Cómo se conocieron

Nunca es tarde para el amor. Al rememorar cómo surgió el vínculo con Susana, una agradable vecina del barrio Luis Piedrabuena, este porteño de pelo largo y blanco al igual que su bigote revela: “Algo inesperado. Me metí en el Facebook estando con el camión parado en Allen el 22 ó 23 de diciembre de 2020. Fui a la parte de parejas, puse MG a una foto, ella también, le mandé el teléfono y empezamos a charlar. Y así nos conocimos y me vine a vivir con ella. Agradecido a su familia que me abrió las puertas”, admite con el corazón contento el hombre de mil historias sobre el lomo...

Y pensar que hasta ese momento: “No conocía por dentro Cipolletti. Venía a cargar manzanas y peras pero nunca había entrado a tan hermosa ciudad. No conocía nada. Siempre pasaba por la ruta derecho hasta la Cordillera”.

La historia del tatuaje

Tiene otros 6 ó 7 tatuajes en su ya algo arrugada piel (“uno de Malvinas, un Léon, un diseño personal que hice hace muchos años, una Sirena, la Fragata Sarmiento y una Brújula”), pero el que siempre da qué hablar y mayor repercusión logra es el del país.

“Me lo hice hará 20 años. En el diario de Mar del Plata (La Capital) me hicieron una nota y al tiempo apareció una gigantografía al costado de la entrada a la ciudad con mi espalda y un cartel señalizador apuntando al puerto: “Usted está aquí…”. Desde España también me mandaron una foto, una que me saqué en Usuahia y hasta allá llegó”, explica El Vasco sorprendido por el suceso de su tatoo.

AS-Cipolletti-Claudio Duarte (Tatuaje) (1).JPG El Vasco arengando a los cipoleños a no aflojar en el peor momento. Foto Antonio Spagnuolo.

“Y en la región ni hablar. Me voy al Río y la gente se vuelve loca, en la Cueva del León me han sacado un montón de fotos. Los chicos de la familia la rebautizaron, me dicen que es ‘La Cueva del Oso’, porque yo canto y cuando agarro la viola nunca falta el tema del Oso -‘Yo vivía, en el Bosque muy contento…’- la tararea para que nos demos cuenta de qué canción se trata, con esa chispa y alma juvenil que son su sello distintivo.

image.png El Vasco disfruta a más no poder la región.

Luego blanquea que fue lo que lo inspiró a eternizar la fisonomía argentina en su cuerpo. “Es que a mi país le debo todo lo que tuve y tengo, doy la vida por Argentina, la amo, discuto por las injusticias. Tuve oportunidades de irme a vivir al exterior y acá estoy”, explica lleno de gratitud y tras saludar a otro automovilista que lo vitorea.

Mientras le entra a otro mate que le ceba la Susi desde el auto, adelanta que “quiero hacerle una reforma al tatuaje, una envoltura de la bandera Argentina de arriba hacia abajo sin taparles las provincias”.

Estuvo en Malvinas

El Vasco siente orgullo por haber “defendido a la patria en Malvinas” pero a la vez prefiere evitar un tema que lo sensibiliza y le trae duros recuerdos.

“Tuve la suerte de estar en Malvinas, fui parte del Ejército hasta el ‘91. Hice el servicio en Comodoro y allí quedé enganchado un tiempito a la fuerza. Hasta que me fui y me puse con los camiones durante 40 años, trabajé en Logística de Transporte Sierra y cruzaba todo el territorio nacional”, comenta este hincha de Racing que no le da tanta importancia al fútbol.

Qué opina del Balotaje

“Lo veo complicado al futuro en el sentido de que no hay gente honesta. Me hablan de uno, me hablan de otro… Si se volvieran a levantar San Martín, Belgrano o Sarmiento mamita, estos no le llegan ni a la suela de los zapatos. Es algo increíble que nosotros con la tierra que tenemos estemos así”, reflexiona con tristeza.

“Mi hijo es policía y estuvo 30 días en coma, fue baleado en Campana en 2017. Y salió adelante. Mi abuelo me contaba anécdotas de cuando vino de España que me hicieron querer más a este país. Mi mamá está viva con casi 92 años y siempre se esforzó… Entre todos podemos sacarlo adelante”, se ilusiona.

image.png El Vasquito con su querida madre.

Laburante pero a la vez amante de la naturaleza y la vida sin presiones, entiende que llegó la hora de “bajar un cambio y relajar”. “A mí nadie me regaló nada. Con 12 años vendía diarios arriba del colectivo, ¿por eso voy a seguir laburando ahora? Ya no me voy a hacer rico y cuánto más puedo vivir. Tengo salud dentro de todo, así que a disfrutar”, expresa.

“La vida es bella a pesar de todo”, se despide siempre optimista y alegre El Vasco. El porteño aventurero, el loco lindo, un argentino hasta los huesos que lleva al país en la piel. “El extraño de pelo largo, sin preocupaciones va…”.