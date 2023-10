La historia detrás de la foto neuquina que subió el dueño de Mercado Libre

Es que sí, donde todo cuesta, el agua puede llegar a cuentagotas y hay sectores que no tienen gas, Mercado Pago facilita 9 de cada 10 ventas, por no decir todas. "La mayoría paga así. Para la gente es más cómodo usar el celular que llevar efectivo o tarjeta. Es más, nos pasa que los clientes no compran si no pueden pagar con Mercado Pago. Le pasa a mi suegro, cuando viene y se hace cargo (del puesto). Es una persona mayor que no maneja estas cosas", comentó la vendedora Silvana Chirinos, que atiende el puesto todas las tardes.

Venta de quesos y salamines en Autovia Norte (1).JPG Maria Isabel Sanchez

Por momentos se esconde del sol más fuerte y espera la llegada de los clientes dentro de la camioneta, junto a su pequeña hija que le hace compañía. Si llegan sin señal, ella tiene preparado su teléfono celular y les pasa Wifi. Dice que no estaba enterada de que la foto del puesto había llegado al perfil del dueño de Mercado Libre. Se mostró sorprendida, pero reconoció que es una facilidad para mucha gente pagar de esa manera.

Otras jóvenes comerciantes venden hasta la última torta frita en la zona con Mercado Pago.

Todo pasa por un celular

En diálogo con LMNeuquén, Silvana contó que vino hace cuatro años desde Chichinales, provincia de Río Negro. Desde entonces, vive con su familia en el barrio Nueva Esperanza y trabaja como vendedora ambulante de salamines y quesos de La Pampa, junto a su cuñado y su marido. El hombre de la foto que fue viral en las redes es su cuñado: Andrés Jara. "A él lo encontrás por la mañana. Yo estoy de tarde. Y trabajamos todos los días, todo el día: de 8 a 19, de lunes a lunes", expresó la mujer.

Su marido también colabora, si es que no le sale alguna changa como albañil. Antes fue empleado de un corralón, pero una hernia de disco le impidió continuar. Entonces, el emprendimiento familiar cobró fuerza y con eso se sostienen. "El negocio tiene sus días, del 10 al 20, pero se llega a fin de mes", aseveró Silvana. Mientras tanto, estudia para ser enfermera.

Venta de quesos y salamines en Autovia Norte (2).JPG Maria Isabel Sanchez

Pero ¿cómo llegó la foto del puesto a las redes?

La foto la sacó un hermano del usuario Luis Nador, un hombre que se define como papá, liberal y consultor certificado de Mercado Pago. Éste se la envió a José Torres, a un revendedor de Point y usuario de Mercado Pago, quien reposteó: "La inclusión es llegar a todos lados y con todos. @LuisNador2 nos envía esta imagen tomada por su hermano en la localidad de Confluencia, Neuquén en el medio de la nada misma". Y José Torres arrobó a Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre. Así la foto llega al perfil de uno de los empresarios más influyentes en el mercado.

Venta de quesos y salamines en Autovia Norte (3).JPG Maria Isabel Sanchez

La difusión de la imagen tiene, además, otro contexto si se quiere más polémico. Se da a conocer en medio de la polémica que desataron las medidas económicas que podrían impactar de forma negativa en las billeteras virtuales.

Una de ellas es la resolución del Banco Central, según la cual desde el primero de diciembre se suspendería el débito automático (Debin), por lo que la carga de dinero se debería hacer por transferencia. En tanto, la devolución del IVA se deberá realiza cuando se pague con la tarjeta de débito de plástico.