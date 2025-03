La historia de dos neuquinas unidas por la fortaleza, la pasión y la superación

Una es música, la otra licenciada en Servicio Social y campeona mundial de Kung Fu. Una es madre, la otra no, ambas por elección. Son mujeres que han logrado superarse y cosechan grandes logros.

Clara es mamá de tres niños y Marian eligió no ser madre. Las dos disfrutan de sus trabajos y sus vidas. "Para mí la palabra mujer es muy amplia, pero lo primero que me viene a la mente es la fortaleza de bancarnos la vida, desde el parto. La mujer es la que pare, trabaja, cuida. Pienso en un poder divino que no puede tener un hombre", aseguró Nardozza.