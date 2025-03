El recorrido de la marcha del 8M en Neuquén y todas las actividades por el Día de la Mujer

Este jueves a la mañana, en inmediaciones del monumento a San Martín, se llevó adelante una conferencia de prensa por parte de la Asamblea por el 8M, conformada de forma unificada entre varios sindicatos y organizaciones. Cintia Galetto, secretaria adjunta de ATEN, destacó "la amplia unidad" lograda en el espacio. "Una Asamblea que tiene la particularidad de contar con la presencia de gran parte de las organizaciones sociales, colectivas y feministas. Gran parte de mujeres, quienes estamos sindicalizadas en los diferentes sindicatos que componen nuestra provincia. Estamos presentes para decirles no al desguace de las diferentes políticas que han garantizado los derechos conquistados a lo largo de la historia, por cada una de las compañeras que hoy están y quienes no están presentes", señaló.

Conferencia 8M-AC (3).jpg

Por su parte, la Multisectorial de mujeres y disidencias de Neuquén convocó a movilizarse este 8 de marzo para hacer escuchar la consigna “Milei no va más” porque de acuerdo a lo que remarcó Julieta Katcoff, referente de Pan y Rosas "vivimos un ajuste sin precedentes que afecta en primer lugar a las mujeres y diversidades. Somos quienes sufrimos las peores condiciones de trabajo, la precarización y la desigualdad salarial. Pero también somos quienes estamos al frente de las luchas en las calles, en las escuelas y universidades, en los hospitales y centros de salud, en las fábricas y barrios”.

En tanto, el gobernador provincial también fue destinatario de críticas por su discurso en las sesiones ordinarias: "abrió diciendo no estamos todos, falta Luciana Muñoz pero su gobierno es el responsable de no destinar todos los recursos necesarios para encontrarla y enfrentar la violencia machista en la provincia”, dijo la dirigente y a su vez expuso: "habló como si no viviera en una provincia donde las petroleras acumulan ganancias exorbitantes mientras crecen la pobreza y la indigencia, mientras las mujeres y diversidades se encuentran con dispositivos de atención carentes de recursos, con hospitales que demandan insumos y personal y escuelas que se caen a pedazos".

Dia de la No violencia contra las mujeres (23).JPG Maria Isabel Sanchez

Recorrido de la marcha del 8M en Neuquén

El recorrido de la marcha en Neuquén capital tendrá su punto de partida en el monumento San Martín, como es habitual. Miles de personas se concentrarán a las 18 este sábado donde la Revuelta anunció un acto de apertura a cargo de Caña con Ruda, un ensamble vocal con un repertorio de música popular latinoamericana.

Luego, está previsto que a las 19 la multitud comience a marchar por Julio Roca y se dirija hacia Casa de Gobierno donde retomará hacia calle Belgrano hasta Buenos Aires, Alberdi, y siga por Avenida Argentina y seguirá por Diagonal 25 de Mayo hasta Alberdi, Avenida Argentina, Sarmiento hasta llegar al centro intercultural Graciela Alonso.

"Porque no borrarán con el codo la figura de femicidio del Código Penal. Porque urge la dignidad del acceso a la vivienda. Porque la identidad de género de todas las disidencias debe ser cuidada, garantizada, con las reparaciones adeudadas y es urgente. Porque el racismo y el odio matan. Nos junta la defensa de la ESI y de la figura de femicidio en el Código Penal, el reclamo de Ni Una Menos y de Aparición con Vida de Luciana Muñoz", fueron las palabras que escogió la Asamblea Feminista y Transfeminista de Neuquén que organizó la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista que pisó fuerte en la capital el 1 de febrero pasado.

Marcha antifascista -AC (15).jpg Anahi Cárdena

Feria de emprendedoras y más actividades por el Día de la Mujer

Además de la marcha convocada por distintas organizaciones para el sábado, se organizó una nutrida agenda de actividades desde el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a cargo de la ministra Julieta Corroza que durará todo el mes.

Los eventos comenzarán el jueves 6 de 10 a 12 horas con el taller masivo de promoción de derechos para mujeres y diversidades “Mi voz, mis derechos” en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de Cuenca XV. Luego, el viernes 7 de marzo se realizará Feriarte, de 11 a 15 horas en el pasaje lindero al Paseo Héroes de Malvinas, Bartolomé Mitre 302 donde las protagonistas serán las mujeres emprendedoras con productos de porcelana, tejidos, bijouterie, indumentaria y panificación, entre otros rubros.

En el mismo sentido, 50 emprendedoras de la economía popular participarán de la Feria "Mes de la Mujer", que se llevará a cabo el viernes 7 de marzo de 9 a 14 hs en la calle Entre Ríos 303, organizada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia del Neuquén, a través de la Dirección de Economía Social.

Dia de la No violencia contra las mujeres (17).JPG Maria Isabel Sanchez

En tanto, el domingo 9 de marzo habrá otra Feria de emprendedoras textiles y un desfile, de 16 a 20 horas, en el Playón de Recurso Hídricos del Paseo de la Costa. La actividad se enmarca en el cierre de la campaña “Verano sin etiquetas” de la subsecretaría de las Mujeres, donde las emprendedoras textiles trabajarán en conjunto con diseñadores consagrados de la provincia para armar una pasarela libre de estereotipos.

En Centenario los días 11 y 12 y en Vista Alegre el 13 y 14, se realizarán jornadas de prevención y cuidado integral para mujeres en la que se harán mamografías, controles y testeos de HPV y HIV, vacunación y difusión de información, con la participación de distintos organismos locales, provinciales y LUNCEC. La actividad es abierta a la comunidad en general con cupos limitados. Para Vista Alegre se podrán solicitar turnos e informes al 299-4891920 y en Centenario al 299-4897500 interno 135.

El Centro de Convenciones Domuyo será sede de actividades el sábado 22 de marzo cuando a partir de las 14 se entregarán diplomas a quienes finalizaron el trayecto formativo de Cuidado Integral de Personas y la Diplomatura Universitaria de Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género. Además, para ese mismo público y para mujeres que han participado de distintos eventos del proyecto “Cerrando brechas económicas”, se realizará un ateneo para intercambiar experiencias sobre abordaje territorial de la prevención de las violencias, emprendedoras y el lugar que ocupan las mujeres en la economía.