Un asesino libre y el sufrimiento intacto: la mamá de Micaela Recchini defendió la figura de femicidio

El crimen quedó como un caso testigo de la violencia de género en Rincón de los Sauces. Luego de llevarla en auto hasta un sector periférico, la golpeó y luego la mató a mazazos en plena vía pública. Antes de irse, Cortez amenazó a una vecina: "más vale no me denuncies, hija de puta".

A 15 años, consultada por su opinión sobre la iniciativa del gobierno nacional para quitar el agravante de femicidio que se incorporó dentro del Código Penal en 2012, expresó su indignación: "me parece patético que se retroceda en eso, porque nos matan por nada a las mujeres y si se quita esta ley, la gente que está presa por femicidio, es decir, con cadena perpetua, puede llegar a recuperar la libertad, eso es un retroceso total".

femicida.JPG En 2011 Héctor Cortez fue condenado a 23 años de prisión efectiva por asesinar a mazasos a su pareja y madre de sus hijos, Micaela Recchini.

De implementarse la medida anunciada recientemente por el ministerio de justicia, Mariano Cúneo Libarona, se calcula que al menos 306 varones quedarían en libertad o se reduciría la pena. El argumento que esgrimió a través de la red social X (ex Twitter) fue que “todas las personas son iguales ante la ley”, lo cual a Sandra le genera sentimientos contradictorios. Si bien coincide y pone el ejemplo de Nahir Galarza, quien cumple una cadena perpetua por matar a su novio, advirtió: "no podemos ignorar que la gran mayoría de las víctimas somos nosotras, todos los días matan a una mujer, y casi siempre es su expareja, entonces en vez de avanzar siempre en esta justicia, retrocedemos, me parece terrible".

Además, instó a que haya más políticas públicas para proteger a las mujeres que sufren violencia de género: "si bien las mujeres van a hacer denuncias, les dan un botón anti pánico que no sirve para nada porque las matan igual" y agregó: "siguen estando estos machos de cartón, como digo yo, que si pensaran en que pudieran tener el castigo de una cadena perpetua por ahí se cuidarían un poco más".

festejo.JPG

Camino por la justicia

El ataque a mazazos que terminó con la vida de Micaela del 14 de marzo de 2010 fue un caso bisagra en la localidad de Rincón de los Sauces, marcado por el crecimiento de la industria petrolera y el machismo estructural. Por primera vez la comunidad salió a la calle a expresar su repudio con el objetivo de obtener justicia, pero también para que las mujeres se sientan respaldadas para denunciar. Precisamente en el juicio, su hermano y varias amigas insistieron que la joven había sido golpeada en varias oportunidades por el padre de sus hijos y le tenía miedo. Incluso, afirmaron que días antes la pareja había decidido separarse.

Sandra fue una de las impulsoras de las marchas para visibilizar el femicidio de Micaela, junto a su hermano de 17, y una amiga. "Al principio éramos muchos, después fuimos quedando menos, pero siempre estuve ahí, pidiendo justicia", dijo y recordó que fue muy importante el patrocinio de Marcelo Velasco, que trabajó en el caso que logró la condena de 23 años de cumplimiento efectivo.

En 2013, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó la pena, Velasco expresó que el caso sentó un precedente y remarcó: "de haber acontecido este hecho 22 meses después, llevaría la pena de prisión perpetua”, en referencia a la decisión que en 2012 convirtió en ley el femicidio. Recientemente, Velasco expresó que el anuncio de Libarona "es un disparate jurídico" y agregó que en base a su experiencia de trabajo en 30 casos de femicidio con la anterior legislación, evalúa un progreso notable.

marcha.JPG

Sin embargo, la impunidad en cierto sentido siguió en la comarca petrolera. Sandra recuerda, como si fuera ayer, el día en que prendieron fuego la casa de Micaela con los chicos adentro. “Fue un golpe tras otro, hasta que el pueblo se dio vuelta y dijo ‘basta’. Desde ese momento, la familia del asesino no volvió a molestarnos”.

Entregar la posta

Cuando Micaela fue asesinada, Sandra tenía 44 años y de un día para el otro se encontró criando a su nieto y nieta, que en ese entonces tenían tres y seis años. "Ellos una vez me dijeron qué hubiera sido de ellos sin mí, y yo les respondí: '¿Y qué hubiera sido de mí sin ustedes?'. Ellos fueron mi fuerza para seguir adelante".

De todas maneras, siempre les insistió que no le digan mamá, pero nunca más fue abuela: le empezaron a decir 'mamucha'. Incluso los hijos de su nieto la llaman así. Cumpliendo el rol de madre reconoció que fue muy flexible, pero lo único que nunca negoció fue el estudio y dice orgullosa: "no se llevaron una materia, ni siquiera el POEC".

En 2021 ocurrió un hecho que la conmovió profundamente: en la marcha del 8 de marzo de Rincón de los Sauces, su nieta Thiara marchó vestida con una remera con la foto de Micaela, recordando el femicidio de su mamá. "Fue muy muy fuerte para mí porque ahora de grande es muy parecida a su mamá y yo dije "bueno, te entrego la posta a vos, hija, y después decidió estudiar la carrera de abogacía siguiendo los pasos de Marcelo Velasco".

158437318_3941252515935996_2459052252879002297_n.jpg

Sin dudarlo, Sandra puso todos sus esfuerzos para que pueda viajar a Roca para seguir su sueño, pero cuando ya tenían todo planeado, se enteraron del femicidio de Agustina Fernández, una joven estudiante de 19 años, que había llegado de La Pampa para estudiar medicina en Cipolletti y fue asesinada.

"Yo le dije 'te lo pido por favor, no te vayas' porque yo me muero si me llega a pasar otra vez la misma historia". Hoy en día, conviven de manera armoniosa, y Sandra continúa trabajando en una empresa petrolera para ayudarla a sostener la carrera a distancia en una universidad privada.

sandra ferreyra y marcelo velasco.JPG El abogado Marcelo Velasco y Sandra Ferreyra durante el juicio donde los jueces condenaron a Héctor Cortez por el asesinato de Micaela Recchini.

Los femicidios de Neuquén

El rechazo inmediato que causó el anuncio de la eliminación del femicidio del código penal en los familiares y sobrevivientes de femicidio, está respaldado además no solo por las estadísticas, que muestran que año tras año, la violencia machista deja saldos alarmantes y devastadores, sino por las políticas públicas que trabajan con la temática.

Después de la condena al femicida Cortez, un hito en Rincón de los Sauces fue la creación del Consejo de la Mujer en 2013. Al día de hoy el organismo municipal cuenta con cinco trabajadoras avocadas a la prevención y atención de casos de violencia de género. La subsecretaria Patricia Videla describió a LMNeuquén, el alto índice que enfrentan: "hubo cinco casos de femicidios luego del caso de Micaela, nos conmocionó el de Fernanda Pereyra, lo que le hicieron por ser mujer y hubo condena por femicidio".

Sobre la frecuencia de las intervenciones, informó: "respondemos en promedio tres o cuatro oficios por fin de semana por casos de violencia extrema, que decanta en violencia patrimonial, además de la física y psicológica".

WhatsApp Image 2025-02-13 at 15.22.04.jpeg

Por este motivo, respecto al anuncio de Cúneo Libarona para quitar el agravante de femicidio argumentando "la igualdad ante la ley", Videla manifestó: "este #8M tenemos que poder estar todas de acuerdo en oponernos a esta decisión y lo que se opina del tema en el gobierno nacional". Y consideró que "con estas condenas a cadena perpetua podemos igualarnos un poco más frente a la desigualdad que estamos pasando todas las mujeres".

En este sentido, sostuvo: "estamos en desigualdad patrimonial, con brechas económicas, cuando tendríamos que asemejarnos, estar en igualdad en todo".

Según datos que envió el Ministerio Público Fiscal de Neuquén a LMNeuquén, entre 2022 y 2024 se registraron 34 femicidios consumados y 25 en grado de tentativa en la provincia. La capital de Neuquén concentra la mayor cantidad de casos, con 27 femicidios, seguida de la zona de Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, con seis. En tanto, las cifras actuales aún no fueron informadas.

Manu (69).png

A nivel nacional, sólo en el mes de enero de 2025, hubo 28 víctimas violencia de género, según el Observatorio de la Casa del Encuentro a nivel nacional. Los datos más relevantes son que 27 hijos quedaron sin madre, el 49% son menores de edad y el 60 % de los agresores eran parejas o exparejas. Como cada informe lo viene demostrando, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor, porque el 70 % fueron asesinadas en su hogar.